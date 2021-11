Oliver Spasovski: Informacionet tona flasin për 45 viktima dhe 7 të lënduar

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve tha se sipas informacioneve të para që i kanë marrë nga organet hetuese, gjithsej ka pasur 52 persona në autobusë, 7 janë hospitalizuar, dhe 45 janë të vdekur.

“Në lidhje me arsyet, mendoj se duhet të presim që organet hetuese që e kanë kryer hetimin, të japin raportin e tyre në lidhje me shkaqet që ka sjellë deri tek ky aksident tragjik. Mendoj se nuk është e mirë në këto momente të dalim me çfarëdo informacioni që është në nivel të spekulimit”, tha Spasovski, raporton SHENJA.

Në lidhje me atë se a ka pasur dy shoferë, Spasvovski, tha se sipas informacioneve të tyre kanë qenë dy shofer. /SHENJA/