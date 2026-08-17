Okupuesit izraelitë vazhdojnë të rrethojnë familjet palestineze në Qusra në ditën e 9-të
Okupuesit izraelitë kanë vazhduar të rrethojnë tre shtëpi palestineze në qytetin verior të Bregut Perëndimor, Qusra, për të nëntën ditë radhazi, ndërsa ushtria zgjati operacionin e saj ushtarak në zonë deri të martën në mbrëmje, tha kryetari i bashkisë të hënën, raporton Anadolu.
Që nga 9 gushti, okupuesit nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite kanë rrethuar tre familje palestineze, që përbëhen nga rreth 13 persona, në zonën Ras al-Ain të qytetit, duke penguar shpërndarjen e ushqimit, ujit dhe furnizimeve bazë.
“Tre shtëpi palestineze në zonën Jabal Ras al-Ain në Qusra mbeten nën rrethim për të nëntën ditë,” tha kryetari i bashkisë Abdul Azim al-Wadi për Anadolu.
Ai tha se autoritetet komunale, në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare, arritën të dielën të shpërndanin ujë, ushqim dhe energji elektrike për familjet e rrethuara, duke e quajtur situatën në qytet “të vështirë”.
Wadi tha se ushtria izraelite gjithashtu zgjati operacionin e saj ushtarak në Qusra deri të martën në mbrëmje, pasi ishte planifikuar të përfundonte të dielën në mëngjes.
Ai tha se ushtria pretendoi se ishte vendosur në qytet për të dëbuar gjoja pushtuesit dhe për të hequr rrethimin ndaj palestinezëve atje.
“Në vend të kësaj, ushtria mori një nga shtëpitë në qytet dhe e shndërroi atë në një kazermë ushtarake”, shtoi ai.
“Banorët nuk flenë, as natën dhe as ditën”, tha Wadi duke vënë në dukje se “Ushtria mund t’i kishte arrestuar ose dëbuar oklupuesit nëse do të ishin të gatshëm, por ushtria është partnere në operacion”.
Në muajt e fundit zona e Ras al-Ain ka parë sulme të përsëritura nga pushtuesit për të krijuar një pikë të paligjshme vendbanimi dhe për të sekuestruar tokën dhe shtëpitë palestineze. Organet palestineze kanë paralajmëruar se rrethimi mund të bëhet një mjet për të zhvendosur banorët dhe për të marrë pronën e tyre.