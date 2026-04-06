Okupuesit izraelitë sulme në Bregun Perëndimor, plagosin 10 palestinezë dhe djegin shtëpi dhe automjete

Okupuesit izraelitë plagosën 10 palestinezë herët të hënën gjatë sulmeve në dy fshatra në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke i vënë flakën shtëpive dhe automjeteve, thanë burime lokale për Anadolu, raporton Anadolu.

Yaqub Oweis, kreu i këshillit lokal në Lubban-in lindor, tha se okupuesit sulmuan një komunitet beduinësh në veri të fshatit, duke sulmuar banorët dhe duke plagosur 10 persona, përfshirë dy që u shtruan në spital.

Okupuesit dogjën gjithashtu rreth 10 automjete dhe dy shtëpi në të njëjtin fshat, njëra prej të cilave u shkatërrua plotësisht, shtoi Oweis.

Në një incident të veçantë, okupuesit hynë në qytetin Qusra dhe i vunë flakën një automjeti palestinez përpara se të shpërthenin përleshjet me dhjetëra të rinj vendas që u përballën me ta dhe i detyruan të largoheshin, tha aktivisti kundër vendbanimeve Abdel Dayem al-Wadi.

Sulmet vijnë mes një rritjeje të dhunës pushtuese në të gjithë Bregun Perëndimor që nga 8 tetori 2023, duke synuar fshatrat dhe komunitetet palestineze.

Dhuna ka përfshirë vrasje, lëndime, arrestime, dëmtime, zhvendosje dhe zgjerim të pushtuesve, duke rezultuar në vdekjen e më shumë se 1.140 palestinezëve dhe plagosjen e rreth 11.750 të tjerëve, së bashku me arrestimin e gati 22.000 njerëzve.

