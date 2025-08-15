OKH Merhamet & Vizioni-M: Mbyllëm me sukses javën e tretë të Shkollës Verore!

OKH Merhamet & Vizioni-M: Mbyllëm me sukses javën e tretë të Shkollës Verore!

Në kuadër të Shkollës Verore të organizuar nga O.K.H. “Merhamet” – Shkup në bashkëpunim me SH.K.Q. “Vizioni-M”, përfundoi edhe java e tretë e mbushur me aktivitete, lojëra, buzëqeshje dhe mësime të reja.

Çdo ditë, fëmijët tanë po mësojnë jo vetëm njohuri të reja, por edhe vlera si bashkëpunimi, respekti dhe miqësia. Energjia e tyre na motivon të vazhdojmë me përkushtim për t’u ofruar një verë plot ngjyra e kujtime të bukura.

Me padurim presim javën e katërt dhe aventurat e reja që na presin!”, thuhet në komunikatën e OKH Merhamet.

MARKETING

