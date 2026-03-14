OKH Merhamet organizoi iftar në ambientet e xhamisë “Hajdar Kadi” në Manastir
OKH Merhamet, ditë më parë ka organizuar iftar në qytetin e historik të Alfabetit – Manastir. Në një atmosferë vëllazërore, iftari u mbajt në ambientet e xhamisë “Hajdar Kadi”
Në një mbrëmje të mbushur me vëllazëri dhe mirësi, besimtarët u mblodhën së bashku për të ndarë iftarin në një ambient të bukur dhe të organizuar me përkushtim. Të pranishëm në këtë iftar ishte edhe myftiu i Myftinisë së Manastirit, Amit ef. Rasimi.
Falënderojmë imamin e xhamisë, Mr. Xhavit Ramadan, për mikpritjen dhe bashkëpunimin në realizimin e këtij organizimi.