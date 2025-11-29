OKH Merhamet ndan certifikatat e përfundimit të kurseve të gjuhës arabe
OKH Merhamet në bashkëpunim me The Islamic Solidarity Fund Organisation of Islamic Cooperation, ndau certifikatat me rastin e përfundimin të kurseve të gjuhës arabe.
Këto kurse realizohen që katër vite me rradhë, në qytetet Tetovë, Shkup, Kumanovë dhe Kërçovë.
Ky program mësimor u mundëson kandidatëve që lehtësisht dhe në mënyrë të këndshme të mësojnë gjuhën arabe.
Programi që përdoret me emrin “Mifftahul arabije” apo në shqip “Çelësi i gjuhës arabe”, është i përgaditur nga ekspert ndërkombëtar të gjuhës arabe. Përmes këtij programi dhe me ndihmën e profesorëve të gjuhës arabe të trajnuar profesionalisht, kanditatët tanë kanë arritur që në nivel fillestar të komunikojnë lehtësisht dhe te hapin dyer te reja per të komunikuar me vendet arab folëse.
Andaj shpresojmë që kandidatë që përfunduan nivelet perkatëse të vijojnë mësimin edhe në nivelet më të avancuara.