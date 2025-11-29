OKH Merhamet ndan certifikatat e përfundimit të kurseve të gjuhës arabe

OKH Merhamet ndan certifikatat e përfundimit të kurseve të gjuhës arabe

OKH Merhamet në bashkëpunim me The Islamic Solidarity Fund Organisation of Islamic Cooperation, ndau certifikatat me rastin e përfundimin të kurseve të gjuhës arabe.
Këto kurse realizohen që katër vite me rradhë, në qytetet Tetovë, Shkup, Kumanovë dhe Kërçovë.

Ky program mësimor u mundëson kandidatëve që lehtësisht dhe në mënyrë të këndshme të mësojnë gjuhën arabe.

Programi që përdoret me emrin “Mifftahul arabije” apo në shqip “Çelësi i gjuhës arabe”, është i përgaditur nga ekspert ndërkombëtar të gjuhës arabe. Përmes këtij programi dhe me ndihmën e profesorëve të gjuhës arabe të trajnuar profesionalisht, kanditatët tanë kanë arritur që në nivel fillestar të komunikojnë lehtësisht dhe te hapin dyer te reja per të komunikuar me vendet arab folëse.

Andaj shpresojmë që kandidatë që përfunduan nivelet perkatëse të vijojnë mësimin edhe në nivelet më të avancuara.

MARKETING

Të ngjajshme

Pagesa e pensioneve nuk rrezikohet, do të nisë me kohë

Pagesa e pensioneve nuk rrezikohet, do të nisë me kohë

Pensionistët janë në rrezik, fondi është i zbrazët, paralajmëroi Filipçe

Pensionistët janë në rrezik, fondi është i zbrazët, paralajmëroi Filipçe

Temperatura më e ulët është regjistruar në Krushevë, më e larta në Gjevgjeli

Temperatura më e ulët është regjistruar në Krushevë, më e larta në Gjevgjeli

Nesër i jepet lamtumira e fundit Shpat Kasapit

Nesër i jepet lamtumira e fundit Shpat Kasapit

Dy persona të dehur nga Peshtani arrestohen në Ohër pasi sulmuan policët

Dy persona të dehur nga Peshtani arrestohen në Ohër pasi sulmuan policët

LAMM: I ndërprerë trafiku në rrugën magjistrale Kumanovë – Kriva Pallankë

LAMM: I ndërprerë trafiku në rrugën magjistrale Kumanovë – Kriva Pallankë