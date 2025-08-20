OKH Merhamet fillon javën e Palestinës në kuadër të Shkollës Verore

OKH “Merhamet” dhe SH.K.Q. “Vizioni-M”, gjatë Shkollës Verore që po e realizon në Shkup – e cila është edhe java e fundit e kësaj shkolle, si tematikë ka zgjedhur që të diskuton çështjen e Palestinës.

E nisëm me emocion javën e fundit të Shkollës Verore, të organizuar nga O.K.H. “Merhamet” – Shkup në bashkëpunim me SH.K.Q. “Vizioni-M”. Tematika e ditës ishte e veçantë – çështja e Palestinës. 🇵🇸

Fëmijët u përfshinë me shumë dashuri në aktivitete kreative, duke ngjyrosur simbolet, hartën dhe flamurin e Palestinës. Po ashtu, ata dëgjuan ligjërata të thjeshta dhe të kuptueshme mbi solidaritetin, humanizmin dhe rëndësinë e mbështetjes ndaj njëri-tjetrit.

Atmosfera ishte e mbushur me ngjyra, emocione dhe mesazhe të forta për paqen, drejtësinë dhe dashurinë universale.

