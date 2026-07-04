OKH Merhamet dhe ShK Vizioni M organizojnë Shkollën Verore 2026 në Manastir

OKH Merhamet dhe ShK Vizioni M organizojnë Shkollën Verore 2026 në Manastir

OKH Merhamet në bashkëpunim me ShK Vizioni-M, nga data 13 korrik do të organizon Shkollën Verore në qytetin e Manastirit. Në këtë program edukativ dhe argëtues, mund të aplikojnë fëmijët e moshës 7-14 vjeç, ku numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndërsa aplikimet vazhdojnë deri më 7 korrik.

Komunikata e plotë në vijim:

OKH Merhamet, në bashkëpunim me ShK Vizioni M, organizojnë Shkollën Verore 2026, një program edukativ dhe argëtues për fëmijët e moshës 7–14 vjeç.

Gjatë shkollës verore, fëmijët do të kenë mundësi të marrin pjesë në këto programe:

🎨Vizatim

📖 Edukim

🌿 Kreativitet dhe argëtim

🕌 Mësime nga jeta e Muhamedit a.s.

📅 Fillimi: 13 Korrik 2026

📝 Aplikimet: 1–7 Korrik

📍 Vendi: Qendra për Kulturë dhe Arsim – Manastir

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndaj ju ftojmë të aplikoni sa më herët.

🔗 Aplikimi bëhet përmes linkut të mëposhtëm:

👇

https://forms.gle/EPDpQUvhdmqFy1727

Ju mirëpresim për një verë të mbushur me dije, kreativitet, argëtim dhe kujtime të paharrueshme!

MARKETING

Të ngjajshme

Gjermania planifikon të shfuqizojë pushimin mjekësor pa vërtetim, kundërshtohet ashpër nga mjekët

Gjermania planifikon të shfuqizojë pushimin mjekësor pa vërtetim, kundërshtohet ashpër nga mjekët

Mijëra njerëz protestojnë në qytetin gjerman kundër AfD

Mijëra njerëz protestojnë në qytetin gjerman kundër AfD

Krizë karburanti në Rusi, autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të mos ngasin veturat

Krizë karburanti në Rusi, autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të mos ngasin veturat

Brukseli pranon dështimet e sistemit të ri të hyrjes në BE që shkaktoi pritje të gjata në kufij

Brukseli pranon dështimet e sistemit të ri të hyrjes në BE që shkaktoi pritje të gjata në kufij

Merz zotohet për vazhdim të mbështetjes së Gjermanisë për Ukrainën

Merz zotohet për vazhdim të mbështetjes së Gjermanisë për Ukrainën

(VIDEO) Rikonstruimi i Qeverisë, më 14 korrik Kuvendi do të votojë për 8 ministrat e rinj

(VIDEO) Rikonstruimi i Qeverisë, më 14 korrik Kuvendi do të votojë për 8 ministrat e rinj