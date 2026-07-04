OKH Merhamet dhe ShK Vizioni M organizojnë Shkollën Verore 2026 në Manastir
OKH Merhamet në bashkëpunim me ShK Vizioni-M, nga data 13 korrik do të organizon Shkollën Verore në qytetin e Manastirit. Në këtë program edukativ dhe argëtues, mund të aplikojnë fëmijët e moshës 7-14 vjeç, ku numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndërsa aplikimet vazhdojnë deri më 7 korrik.
Komunikata e plotë në vijim:
OKH Merhamet, në bashkëpunim me ShK Vizioni M, organizojnë Shkollën Verore 2026, një program edukativ dhe argëtues për fëmijët e moshës 7–14 vjeç.
Gjatë shkollës verore, fëmijët do të kenë mundësi të marrin pjesë në këto programe:
🎨Vizatim
📖 Edukim
🌿 Kreativitet dhe argëtim
🕌 Mësime nga jeta e Muhamedit a.s.
📅 Fillimi: 13 Korrik 2026
📝 Aplikimet: 1–7 Korrik
📍 Vendi: Qendra për Kulturë dhe Arsim – Manastir
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndaj ju ftojmë të aplikoni sa më herët.
🔗 Aplikimi bëhet përmes linkut të mëposhtëm:
👇
https://forms.gle/EPDpQUvhdmqFy1727
Ju mirëpresim për një verë të mbushur me dije, kreativitet, argëtim dhe kujtime të paharrueshme!