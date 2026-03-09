OKH Merhamet: 650 pako ushqimore të shpërndara në Tetovë me rrethinë

OKH Merhamet: 650 pako ushqimore të shpërndara në Tetovë me rrethinë

Në kuadër të aktiviteteve humanitare gjatë këtij muaji, janë shpërndarë 650 pako ushqimore për familjet në nevojë në Tetovë dhe fshatrat përreth.

Ky aksion humanitar synon të lehtësojë sadopak vështirësitë e familjeve që përballen me kushte të vështira ekonomike, duke u ofruar ndihmë konkrete me produkte ushqimore bazë. Solidariteti dhe kujdesi për njëri-tjetrin janë vlera që e mbajnë të fortë shoqërinë tonë, veçanërisht në kohë kur shumë familje kanë nevojë për mbështetje.

Falënderojmë të gjithë ata që kontribuuan dhe u angazhuan në realizimin e këtij aksioni humanitar. Çdo ndihmë, sado e vogël, është një hap drejt ndërtimit të një shoqërie më të drejtë dhe më të kujdesshme ndaj atyre që kanë më shumë nevojë.

