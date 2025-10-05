OKB: Të paktën 562 punonjës humanitarë të vrarë në Gaza në gati dy vjet
Të paktën 562 punonjës të ndihmës janë vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023, tha OKB-ja të premten, pas vdekjes së një punonjësi tjetër humanitar në një sulm izraelit një ditë më parë, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, u tha gazetarëve se një anëtar i stafit të “Medecins Sans Frontieres” (Mjekët pa Kufij) (MSF) u vra në një sulm në Deir al-Balah, i cili gjithashtu plagosi rëndë katër të tjerë ndërsa ekipi po priste një autobus për të shkuar në një spital të MSF-së.
“Ky ishte anëtari i 14-të i stafit të ‘Medecins Sans Frontieres’ që është vrarë në Gaza që nga fillimi i këtij konflikti më 7 tetor”, shtoi Dujarric.
MSF-ja e identifikoi viktimën si Omar Hayek, 42 vjeç, një terapist i cili kishte punuar me grupin që nga viti 2018.
“I gjithë stafi mbante veshur jelekë të MSF-së, duke i identifikuar qartë si punonjës mjekësorë humanitarë”, tha OKB-ja, duke shprehur “pikëllim dhe zemërim të thellë” për vrasjen e tij.
Dujarric gjithashtu transmetoi shifra nga zyra humanitare e OKB-së. “OCHA paralajmëron se që nga ajo datë (7 tetor), të paktën 562 punonjës të ndihmës janë vrarë, përfshirë disa në krye të detyrës. Kjo përfshin 376 anëtarë të stafit të OKB-së”, tha ai.
“Në terren, kolegët tanë humanitarë paralajmëruan se situata në Gazën veriore vazhdon të përkeqësohet me shpejtësi. Operacionet ushtarake dhe sulmet e rënda që godasin zonat e banimit dhe ndërtesat po rrisin numrin e të vdekurve dhe vazhdojnë të shkaktojnë kaos në zonë”, tha Dujarric.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Gaza pas një sulmi ndërkufitar nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor 2023. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.