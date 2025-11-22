OKB: Sanksionet e SHBA-ve ndaj Kubës po dëmtojnë rëndë jetën në ishull

OKB: Sanksionet e SHBA-ve ndaj Kubës po dëmtojnë rëndë jetën në ishull

Shtetet e Bashkuara duhet të heqin sanksionet e vendosura ndaj Kubës, pasi ato po ndikojnë rëndë në të gjitha aspektet e jetës në vend.

Kështu deklaroi një raportuese e OKB-së.

Alena Douhan, raportuese speciale për masat e njëanshme kufizuese, i cilësoi ato si regjimin më të gjatë të sanksioneve në historinë amerikane.

Ajo theksoi se vetëm Kongresi amerikan mund të shfuqizojë embargon, që daton nga periudha e hershme e Fidel Castro-s.

Qeveria kubane ka insistuar se nuk do të dorëzohet përballë asaj që e quan “politikë ndëshkuese kolektive”.

Douhan tha se breza të tërë kubanësh janë rritur nën këto masa, duke formësuar realitetin ekonomik e social të vendit, raporton Al Jazeera.

Sipas saj, sanksionet janë ashpërsuar që prej vitit 2018 dhe janë intensifikuar ndjeshëm në vitin 2021.

Rivendosja e Kubës në listën amerikane të “sponsorëve të terrorizmit” ka ndikuar më tej në kufizimet financiare.

OKB shtoi se vende dhe kompani të tjera shpesh i binden sanksioneve për të shmangur penalizimet sekondare.

Kjo, gjithmonë sipas OKB-së, e pengon vendin të planifikojë afatgjatë dhe godet rëndë kohezionin social.

Në Kubë ka mungesa të ushqimeve, ilaçeve, energjisë dhe ujit, ndërsa emigracioni i profesionistëve po rritet.

Pasojat kumulative po cenojnë seriozisht të drejtat bazë, përfshirë të drejtën për jetë, ushqim dhe shëndet.

Douhan do të paraqesë një raport të plotë për efektet e sanksioneve para Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut në shtator 2026.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Samiti për klimën në Brazil, miratohet marrëveshja jo-detyruese për të reduktuar lëndët djegëse fosile

Samiti për klimën në Brazil, miratohet marrëveshja jo-detyruese për të reduktuar lëndët djegëse fosile

Daily Mail blen the Telegraph për 500 milionë funte

Daily Mail blen the Telegraph për 500 milionë funte

Prosper: Dënimi i Thaçit dhe të tjerëve do të ishte vlerësim i padrejtë i historisë së Kosovës

Prosper: Dënimi i Thaçit dhe të tjerëve do të ishte vlerësim i padrejtë i historisë së Kosovës

Plani i Trump për Ukrainën, Bloomberg: Mbështetësit e Kievit në BE po kërkojnë të ndryshojnë…

Plani i Trump për Ukrainën, Bloomberg: Mbështetësit e Kievit në BE po kërkojnë të ndryshojnë…

Evropa, Kanadaja dhe Japonia të shqetësuara nga kufizimet e propozuara të planit të SHBA-së mbi ushtrinë e Ukrainës

Evropa, Kanadaja dhe Japonia të shqetësuara nga kufizimet e propozuara të planit të SHBA-së mbi ushtrinë e Ukrainës

“Ndërhyjmë ushtarakisht nëse sulmohet Tajvani”, thellohen tensionet Kinë-Japoni

“Ndërhyjmë ushtarakisht nëse sulmohet Tajvani”, thellohen tensionet Kinë-Japoni