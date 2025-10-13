OKB raporton “përparim të vërtetë” në shpërndarjen e ndihmës në Rripin e Gazës
OKB-ja raportoi përparim të rëndësishëm në operacionet humanitare në të gjithë Rripin e Gazës të dielën, duke thënë se “zgjerimi i saj humanitar në Gaza është në vazhdim e sipër dhe sot solli një përparim të vërtetë”, transmeton Anadolu.
“Për herë të parë që nga marsi, në enklavë hyri gazi për gatim”, tha Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) në një deklaratë, duke theksuar se “më shumë tenda për familjet e zhvendosura, mish i ngrirë, fruta të freskëta, miell dhe ilaçe hynë gjithashtu në Gaza gjatë gjithë ditës”.
Agjencia shtoi se OKB-ja dhe partnerët e saj “shpërndanë qindra mijëra vakte të ngrohta dhe pako buke si në jug ashtu edhe në veri”.
Me kufizimet e lehtësuara të lëvizjes dhe qasjes, OCHA tha se ishte në gjendje të “para-poziciononte furnizimet mjekësore dhe të emergjencës aty ku ato nevojiten më shumë, të vlerësonte rrugët kryesore për rreziqet shpërthyese dhe të mbështeste familjet e zhvendosura në zonat e prirura ndaj përmbytjeve të përgatiteshin për sezonin e dimrit”.
OCHA njoftoi se është siguruar “miratimi izraelit për më shumë ndihmë për të ecur përpara”, duke e çuar tubacionin e pastruar në “190 mijë tonë metrikë”, përfshirë ushqim, artikuj strehimi dhe ilaçe. “Ky është vetëm fillimi”, tha agjencia duke shtuar se do të zgjerojë shpërndarjen e ndihmës në të gjithë Gazën”.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi të mërkurën se Izraeli dhe grupi palestinez Hamas kishin rënë dakord për fazën e parë të planit të tij prej 20 pikash që synonte zbatimin e një armëpushimi në Rripin e Gazës.
Plani përfshin lirimin e të gjithë robërve izraelitë në këmbim të rreth 2.000 të burgosurve palestinezë dhe një tërheqje graduale të forcave izraelite nga Rripi i Gazës. Faza e parë hyri në fuqi të premten.
Faza e dytë e planit parashikon krijimin e një organi të ri qeverisës në Rripin e Gazës duke përjashtuar Hamasin, vendosjen e një force shumëkombëshe dhe çarmatimin e Hamasit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.600 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke e lënë enklavën kryesisht të pabanueshme.