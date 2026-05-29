OKB pasi Netanyahu urdhëron pushtim të mëtejshëm: E gjithë Gaza duhet të jetë për palestinezët
OKB-ja e ka kritikuar Izraelin pasi kryeministri Benjamin Netanyahu urdhëroi ushtrinë e tij të pushtojë 70 për qind të Gazës, duke deklaruar se i gjithë territori palestinez duhet të jetë për palestinezët, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, gazetarëve në New York u tha se “100 për qind e Gazës duhet të jetë për popullin palestinez”.
“Kjo është ajo që duam të shohim dhe kemi bërë thirrje që Izraeli të tërhiqet nga pushtimi i tij nga e ashtuquajtura vijë e verdhë dhe ky do të vazhdojë të jetë qëndrimi ynë”, tha Dujarric.
Dje, Netanyahu tha se Izraeli aktualisht kontrollon 60 për qind të Rripit të Gazës dhe sinjalizoi plane për ta zgjeruar më tej në 70 për qind. Ai nuk dha hollësi se si do të zbatoheshin plane të tilla.
Në tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite njoftoi se kontrollonte 53 për qind të Rripit të Gazës pas ri-pozicionimit në të ashtuquajturën “vijë e verdhë” sipas fazës së parë të planit të presidentit amerikan, Donald Trump, për t’i dhënë fund luftës në Gaza.
Marrëveshja parashikonte tërheqje të mëtejshme izraelite sipas fazës së dytë, e nisur në muajin janar. “Vija e verdhë” i referohet një zone të përkohshme ndarëse në lindje të Gazës që ndan zonat nën kontroll ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezët lejohen të qëndrojnë.
Por burime palestineze thonë se kufiri është shtyrë vazhdimisht drejt perëndimit në muajt e fundit.
Bassem Naim, një zyrtar i lartë i Hamasit, tha për Anadolu se Izraeli e ka zhvendosur vijën me një shtesë prej 8 për qind deri në 9 për qind në territorin e Gazës, duke e rritur zonën nën kontroll izraelit në më shumë se 60 për qind.