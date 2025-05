OKB: Mbi 423.000 njerëz në Gaza të zhvendosur “pa një vend të sigurt për të shkuar”

OKB-ja paralajmëroi sot se përpjekjet humanitare në Gaza janë të kufizuara rëndë ndërsa operacionet ushtarake izraelite intensifikohen, me mbi 423.000 palestinezë të zhvendosur përsëri, “pa një vend të sigurt për të shkuar”, raporton Anadolu.

“Zyra për Koordinimin e Çështjeve Humanitare paralajmëroi se operacionet humanitare vazhdojnë të pengohen nga kufizimet e ashpra të lëvizjes brenda Gazës, si dhe nga aktiviteti dhe sulmet ushtarake (izraelite) që rrezikojnë sigurinë e punonjësve të ndihmës dhe ambienteve të tyre”, tha zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric në një konferencë për shtyp.

Ai vuri në dukje se “sulmet e fundit thuhet se kanë goditur ndërtesa banimi, duke intensifikuar strehimin e personave të zhvendosur, veçanërisht në Rafah dhe në lindje të Qytetit të Gazës”.

Deri të martën, “partnerët tanë humanitarë vlerësojnë se më shumë se 423.000 njerëz janë zhvendosur përsëri pa një vend të sigurt për të shkuar në Gaza”.

Dujarric shtoi se shumica e furnizimeve thelbësore nuk janë të disponueshme, ndërsa sulmet ndaj konvojeve humanitare dhe plaçkitjet po rriten.

“Ndërkohë, kolegët tanë në terren nuk kanë qenë në gjendje të rimarrin rezervat e mbetura të karburantit të nevojshëm urgjentisht, të cilat ndodhen në zona që kërkojnë koordinim me autoritetet izraelite”, tha ai, duke theksuar se “tetë nga nëntë përpjekjet tona të tilla janë refuzuar nga autoritetet (izraelite) që nga mesi i prillit”.

Dujarric theksoi numrin shkatërrues të viktimave të fëmijëve në Gaza, duke thënë: “Partnerët tanë, të cilët punojnë për të ofruar mbështetje për mbrojtjen e fëmijëve, paralajmërojnë se fëmijët, të cilët përbëjnë gjysmën e popullsisë së Gazës, po përballen me nivele në rritje të traumës. Ata përballen me dhunë. Ata përballen me neglizhencë”.

Lidhur me Bregun Perëndimor të pushtuar, ai tha: “Sot shënon 100 ditë që nga fillimi i operacionit izraelit në zonat veriore të Bregut Perëndimor, i cili ka shkaktuar një valë vdekjesh, lëndimesh, shkatërrimesh dhe zhvendosjesh”.

Ai tha se afërsisht 40.000 palestinezë mbeten të zhvendosur dhe të paaftë për t’u kthyer në shtëpi.

Izraeli ka mbyllur kalimet e Gazës që nga 2 marsi, duke bllokuar furnizimet thelbësore nga hyrja në enklavë pavarësisht raporteve të shumta për zi buke në territorin e shkatërruar nga lufta.

Ushtria izraelite i rifilloi sulmiet e saj ndaj Gazës më 18 mars, duke thyer një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve të 19 janarit me grupin palestinez të rezistencës, Hamasin.

Më shumë se 52.400 palestinezë janë vrarë në Gaza nga sulmet brutale izraelite që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

