OKB: Mbi 4.1 milionë të zhvendosur në Lindjen e Mesme që nga fillimi i përshkallëzimit ushtarak
OKB-ja ka paralajmëruar se më shumë se 4.1 milionë njerëz janë zhvendosur brenda vendeve të tyre në të gjithë Lindjen e Mesme që nga fillimi i përshkallëzimit aktual ushtarak, ndërsa nevojat humanitare po rriten me shpejtësi në disa vende, transmeton Anadolu.
Duke theksuar se “rajoni është shtëpia e disa prej numrave më të mëdhenj të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë humanitare në botë”, zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për mediat tha se “më shumë se 4.1 milionë njerëz janë zhvendosur brenda vendit në Afganistan, Iran, Liban dhe Pakistan që nga fillimi i përshkallëzimit”.
“Përveç kësaj, rreth 117.000 njerëz kanë kërkuar strehim në një vend tjetër. Përshkallëzimi i fundit rrezikon të thellojë vuajtjet e civilëve dhe të shkaktojë dëme të mëtejshme në infrastrukturën civile tashmë të brishtë”, tha Dujarric.
Ai theksoi se OKB-ja dhe partnerët e saj vazhdojnë përpjekjet për të ofruar ndihmë për personat e prekur. Në Liban, Dujarric tha se “situata mbetet shumë e paqëndrueshme” dhe se “nevojat humanitare po rriten çdo ditë”.
Ai tregoi se sipas të dhënave të qeverisë, “më shumë se 816.000 persona janë regjistruar si të zhvendosur”, një numër që përfshin “rreth 285.000 fëmijë”, ndërsa “mbi 125.000 persona janë strehuar në gati 600 qendra kolektive”.
Ai paralajmëroi se “numri i përgjithshëm i njerëzve që janë zhvendosur në të vërtetë në Liban me shumë gjasë është edhe më i lartë”.
Duke ngritur alarmin për sigurinë e paqeruajtësve të OKB-së në Liban, Dujarric tha se “një shpërthim ndodhi të mërkurën rreth 15 metra nga një pozicion i OKB-së në sektorin lindor”, megjithëse nuk u raportuan të lënduar.
Ai theksoi detyrimet për të gjitha palët që të garantojnë “sigurinë dhe mbrojtjen e personelit të OKB-së” dhe se “civilët në të dy anët e vijës blu dhe objektet e OKB-së nuk duhet të jenë kurrë objektiv”.
Më 2 mars, grupi i rezistencës libaneze Hezbollah filloi të sulmojë objektiva ushtarake izraelite në përgjigje të sulmeve të përsëritura të Izraelit ndaj Libanit dhe vrasjes së ish-liderit suprem iranian, Ali Khamenei, në një sulm SHBA-Izrael.
Izraeli u kundërpërgjigj duke nisur një fushatë ushtarake kundër Libanit, duke kryer sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe në zona në jug dhe lindje. Më 3 mars, ai nisi një inkursion të kufizuar tokësor në jug të Libanit.