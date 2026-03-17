OKB kërkon akses për të hetuar sulmin vdekjeprurës ndaj shkollës në Iran

Një anëtar i misionit të OKB-së për hetimin e ngjarjeve në Iran thotë se hetuesit po kërkojnë akses në vendin ku ndodhi një sulm vdekjeprurës ndaj një shkolle, që u krye në fillim të konfliktit.

Max du Plessis deklaroi se OKB-ja ka raportime të besueshme sipas të cilave të paktën 168 persona humbën jetën në sulmin në Minab, në jug të Iranit, shumica prej tyre vajza nxënëse, disa prej të cilave vetëm shtatë vjeç.

Du Plessis shton se OKB-ja po përpiqet të zbulojë kush është përgjegjës, cili ishte motivi i sulmit dhe cilat mund të jenë pasojat ligjore, “nëse ka ndonjë”.

“Jemi në fazën fillestare të hetimit”, tha ai.

Shtetet e Bashkuara po kryejnë hetimin e tyre mbi sulmin, dhe du Plessis shprehet se, edhe pse ekipi i OKB-së nuk ka biseduar ende me përfaqësues amerikanë, do të mirëpresin çdo informacion të dhënë, duke theksuar megjithatë detyrimin “të pavarur” të OKB-së për të përcaktuar faktet.

“Ne kemi kërkuar akses në Iran dhe do të vazhdojmë ta kërkojmë atë”, përfundoi ai.

 

