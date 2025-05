OKB-ja shënon Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit: Mbi 200 gazetarë të vrarë në Gaza

Teksa bota shënon të premten Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit, Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut në Territoret e Okupuara Palestinase ka lëshuar një paralajmërim të ashpër mbi rritjen e numrit të gazetarëve palestinezë të vrarë.

Në një deklaratë, zyra konfirmoi “vrasjen e 211 gazetarëve në Gaza që nga 7 tetori 2023, përfshirë 28 gazetare gra.”

Sipas UNESCO-s, të paktën 47 gazetarë janë vrarë gjatë kryerjes së detyrës, ndërsa të dhënat më të fundit nga autoritetet palestineze tregojnë se 49 gazetarë ndodhen në qendrat e paraburgimit izraelite që nga e marta.

“Jelekët e shtypit janë shndërruar nga mjete mbrojtjeje në objektiva sulmi,” tha një gazetar për Zyrën e OKB-së, duke theksuar atë që agjencia e përshkroi si “indikacione të forta” se fushata ushtarake izraelite ka shënjestruar në mënyrë të qëllimshme gazetarët – veprime që, nëse konfirmohen, përbëjnë krime lufte sipas së drejtës ndërkombëtare.

Gazetarët e ndaluar nga forcat izraelite kanë raportuar në Zyrën e OKB-së për të Drejtat e Njeriut se janë përballur me rrahje, poshtërime dhe dhunë seksuale e me bazë gjinore gjatë marrjes në pyetje për punën e tyre gazetareske – një model abuzimi që OKB-ja thotë se “përshtatet me një model më të gjerë frikësimi dhe njollosjeje të shtypit palestinez.”

Gaza: Raportim nën zjarr

OKB-ja dënoi refuzimin e vazhdueshëm të Izraelit për të lejuar gazetarët e huaj të hyjnë në Gaza që nga fillimi i luftës, përveç disa vizitave shumë të kufizuara të kontrolluara nga ushtria.

Kjo, sipas agjencisë, ka lënë gazetarët palestinezë të vetmuar në përpjekjen për të raportuar nën bombardime, ndërkohë që jetojnë vetë dhunën që po mbulojnë.

“Jeta dhe puna e tyre janë nën kërcënim të vazhdueshëm,” tha OKB-ja. “Ata po balancojnë frikën për mbijetesën e familjeve të tyre me përgjegjësinë për të dokumentuar krimet kundër popullit të tyre.”

Bregu Perëndimor: Heshtja ndaj kundërshtimit

Në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, gazetarët vazhdojnë të përballen me ngacmime, arrestime dhe dhunë.

OKB-ja ka verifikuar një numër të madh arrestimesh arbitrare, veçanërisht në kampin e refugjatëve në Jenin dhe zona të tjera të nxehta.

Të dyja forcat e sigurisë palestineze dhe ato izraelite kanë kufizuar qasjen e gazetarëve në këto zona, shpesh duke i ndaluar ose kërcënuar, dhe në disa raste duke përdorur forcë të tepruar.

Në një zhvillim shqetësues, autoritetet palestineze ndaluan disa media nga transmetimi në janar 2025, duke përmendur “nxitje dhe dezinformim”, pas raportimeve kritike mbi një operacion madhor të sigurisë në Jenin që zgjati mbi gjashtë javë.

OKB-ja theksoi se këto modele dhune dhe shtypjeje jo vetëm që përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut, por edhe pengojnë përpjekjet për të siguruar përgjegjësi për shkeljet që ndodhin në Territoret e Okupuara Palestinase.

“Vrasjet, arrestimet dhe ngacmimet ndaj gazetarëve duhet të ndalen menjëherë,” tha agjencia e OKB-së. “Autorët duhet të mbahen përgjegjës, përfshirë nga shtetet e treta”.

“Në kohë konflikti, media luan një rol jetik në zbardhjen e abuzimeve dhe sigurimin e drejtësisë,” përfundoi agjencia. “Përpjekjet për t’i heshtur ata janë thellësisht shqetësuese dhe nuk duhet të tolerohen nga komuniteti ndërkombëtar.”

Më shumë se 52.400 palestinezë janë vrarë në Gaza në një ofensivë të egër izraelite që nga tetori 2023, shumica gra dhe fëmijë.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste në nëntor për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

