OKB-ja paralajmëron për kushte të tmerrshme në zonat e zhvendosjes në Gaza, 1,7 milion palestinezë përballen me mungesa
OKB-ja të martën paralajmëroi se rreth 1,7 milion palestinezë të zhvendosur, rreth 80 për qind e popullsisë së Gazës, po jetojnë në kushte jashtëzakonisht të rënda në gati 1.600 zona strehimi, me mungesa të theksuara të ujit, strehimit dhe shërbimeve bazë, raporton Anadolu.
Duke cituar Zyrën për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha në një konferencë për shtyp se “granatimet, të shtënat, bombardimet dhe sulmet ajrore vazhdojnë të dëmtojnë civilët në gjithë Rripin e Gazës”.
Ai theksoi se UNICEF-i ka njoftuar në një postim në rrjetet sociale se një vajzë 17-vjeçare është vrarë ndërsa po shkonte për të dhënë provimin e shkollës së mesme.
“Ne përsërisim se civilët, përfshirë fëmijët, duhet të mbrohen në çdo kohë”, tha Dujarric.
Ai tha se një vlerësim i ri i zonave të zhvendosjes ka treguar se të paktën 59.000 strehimore individuale strehojnë më shumë se tetë persona secila, ndërsa rreth 38.500 njerëz po flenë në ambiente të hapura.
Rreth 600.000 persona në zonat e vlerësuara nuk kanë qasje të mjaftueshme në ujë të pijshëm, shtoi ai, duke theksuar se gjysma e zonave nuk kanë sisteme të dukshme drenazhi dhe pothuajse gjysma raportojnë rreziqe zjarri pranë strehimoreve.
Ai raportoi se infektimet nga brejtësit janë regjistruar në 80 për qind të zonave, ndërsa ujërat e zeza të hapura dhe mbeturinat e akumuluara janë të pranishme në më shumë se gjysmën e tyre.
Në pothuajse 250 zona, që strehojnë rreth 250.000 njerëz, janë raportuar incidente me mjete shpërthyese, shtoi ai.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 1.027 persona dhe kanë plagosur 3.280 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Armëpushimi u arrit pas dy vitesh lufte, të cilën OKB-ja e ka përshkruar si shkatërruese, të nisur nga Izraeli në tetor 2023. Ofensiva ka vrarë mbi 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë, duke shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile në Gaza, ndërsa OKB-ja vlerëson se rindërtimi kushton rreth 70 miliardë dollarë.