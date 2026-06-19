OKB-ja mirëpret raportimet për armëpushim midis Izraelit dhe Hezbollahut, bën thirrje për dialog

OKB-ja mirëpret raportimet për armëpushim midis Izraelit dhe Hezbollahut, bën thirrje për dialog

OKB-ja të premten mirëpriti raportimet për një armëpushim midis Izraelit dhe grupit Hezbollah, duke u bërë thirrje palëve që të ndalin armiqësitë dhe të ndjekin dialogun për të siguruar stabilitet afatgjatë përgjatë kufirit Izrael–Liban, raporton Anadolu.

“Në lidhje me Libanin, mund t’ju them se jemi, sigurisht, në dijeni të raportimeve që tregojnë se Izraeli dhe Hezbollahu kanë rënë dakord për një armëpushim, dhe ne mirëpresim zhvillime të tilla”, u tha gazetarëve zëdhënësi Stephane Dujarric.

Dujarric tha se OKB-ja vazhdon t’u bëjë thirrje të gjitha palëve që të respektojnë marrëveshjet ekzistuese të armëpushimit dhe të punojnë drejt një zgjidhjeje afatgjatë.

“Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje palëve që të ndalin armiqësitë, të respektojnë marrëveshjet ekzistuese të armëpushimit dhe të ndjekin dialogun si rruga e vetme e mundshme për siguri dhe stabilitet afatgjatë në të dy anët e Linjës Blu”, shtoi ai.

Më herët, një zyrtar amerikan konfirmoi për Anadolu se Izraeli dhe Hezbollahu kanë rënë dakord për një armëpushim që do të hynte në fuqi në orën 16:00 sipas kohës lokale të premten.

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