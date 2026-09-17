OKB-ja mbështet fjalimin me video të presidentit palestinez Abbas pas refuzimit të vizës nga SHBA-ja

OKB-ja mbështet fjalimin me video të presidentit palestinez Abbas pas refuzimit të vizës nga SHBA-ja

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së ka miratuar një rezolutë që i lejon presidentit palestinez, Mahmoud Abbas, t’i drejtohet debatit të nivelit të lartë të javës së ardhshme përmes një videoje të regjistruar paraprakisht, pasi SHBA-ja refuzoi për të dytin vit radhazi t’i lëshojë viza delegacionit palestinez, transmeton Anadolu.

Rezoluta u miratua me shumicë dërrmuese, me 152 vota pro, katër abstenime dhe tre kundër, përfshirë SHBA-në dhe Izraelin.

Vendimi vjen pas masës së Washingtonit për të zgjatur sanksionet e vizave, duke ua mohuar hyrjen anëtarëve të Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO) dhe zyrtarëve të Autoritetit Palestinez (PA), vetëm disa ditë para se Asambleja e Përgjithshme e OKB-së të mblidhet për sesionin e vjeshtës në New York.

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