OKB-ja e quan “tronditës” shkatërrimin e statujës së Jezusit nga ushtari izraelit në Liban
Kombet e Bashkuara të mërkurën shprehën indinjatë për shkatërrimin e një statuje të Jezusit nga një ushtar izraelit në jug të Libanit.
Duke iu përgjigjur pyetjes së Anadolus për incidentin, zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm, Stephane Dujarric, tha në një konferencë për shtyp se OKB-ja është në dijeni të ngjarjes dhe e cilësoi atë si “tronditëse”.
Ai mirëpriti raportimet për “masa disiplinore” të ndërmarra ndaj ushtarëve izraelitë.
“Përdhosja e simboleve fetare, përdhosja e shtëpive të adhurimit, është e papranueshme, pavarësisht fesë”, tha Dujarric.
Një video e shpërndarë të dielën tregonte një ushtar izraelit duke thyer statujën me kazmë në qytetin Debel në jug të Libanit. Ushtria izraelite e pranoi incidentin në një deklaratë të hënën.
Ky incident nuk ishte i pari që lidhet me dëmtimin e simboleve të krishtera në Liban.
Në shtator 2024, sulmet ajrore izraelite shkatërruan Kishën Mar Georges në qytetin Derdghaiya në rrethin Tyre.
Në prill 2025, ushtria izraelite shkatërroi një statujë të Shën Gjergjit në qytetin Yaroun në provincën Nabatieh, ku pamjet tregonin një buldozer ushtarak duke kryer shembjen.
Izraeli gjithashtu mbylli Kishën e Varrit të Shenjtë dhe Xhaminë Al-Aksa në Kuds për 40 ditë që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, duke përmendur arsye sigurie, përpara se t’i rihapte më 8 prill pas shpalljes së një armëpushimi dyjavor.