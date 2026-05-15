OKB-ja e “alarmuar” pasi automjeti i saj humanitar goditet dy herë nga dronë në Kherson të Ukrainës

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, është “i alarmuar” pasi një automjet humanitar i OKB-së, qartë i shënuar me shenjat e organizatës, u godit dy herë nga dronë në qytetin ukrainas Kherson të mërkurën, pavarësisht koordinimit paraprak me të dyja palët, tha një zëdhënës të premten, transmeton Anadolu.

“Automjeti me shënim të qartë ishte pjesë e një misioni humanitar ndër-agjencish, i udhëhequr nga Zyra për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, për të cilin palët ishin njoftuar paraprakisht”, tha zëvendëszëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, në një deklaratë.

OKB-ja nuk ia ka atribuuar sulmin asnjërës palë dhe tha se po punon për të “përcaktuar faktet e plota rreth këtij incidenti”.

“Sekretari i Përgjithshëm rithekson se e drejta ndërkombëtare, përfshirë e drejta humanitare ndërkombëtare, duhet të respektohet në çdo kohë”, tha Haq.

“Civilët dhe objektet civile, përfshirë personelin e ndihmës humanitare dhe objektet e përdorura për operacione humanitare, duhet të respektohen dhe mbrohen në çdo kohë”, shtoi ai.

