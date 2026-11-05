OKB-ja dënon uzurpimin e shtëpive palestineze pranë Jerikos nga ana e pushtuesve izraelitë
OKB-ja dënoi të enjten marrjen nën kontroll të shtëpive palestineze nga pushtuesit izraelitë pranë qytetit të Jerikos, në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se dhjetëra palestinezë janë zhvendosur si pasojë, raporton Anadolu.
“Kolonët dyshohet se kanë përdorur municion luftarak, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj banorëve palestinezë dhe kanë shkaktuar disa të plagosur”, u tha gazetarëve zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric.
Ai tha se më pas forcat izraelite shpallën zonën zonë të mbyllur ushtarake, “gjë që i ka penguar partnerët tanë humanitarë t’i vizitojnë personat e prekur”.
“Ne dënojmë edhe një herë të gjitha këto akte të dhunshme të kolonëve izraelitë”, tha Dujarric.
Ai tha se që nga shtatori, gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve, janë regjistruar 377 sulme të pushtuesve që kanë shkaktuar viktima ose dëme në pronën palestineze. Ky është numri më i lartë që nga viti 2006, kur Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) filloi mbajtjen e këtyre të dhënave.
Sipas tij, një palestinez është vrarë nga një pushtues, më shumë se 200 janë plagosur, ndërsa mbi 3.850 pemë ulliri dhe fidanë janë dëmtuar ose shkatërruar.
Dujarric tha se nga 80.000 deri në 100.000 familje palestineze në gjithë Bregun Perëndimor varen nga vjelja e ullinjve për të siguruar jetesën.
“Duhet të mundësohet qasje e sigurt në burimet e jetesës dhe përgjegjësit për sulmet duhet të japin llogari”, tha ai.