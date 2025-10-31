OKB: Gaza, vendi më vdekjeprurës për gazetarët se çdo konflikt tjetër
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në prag të Ditës Ndërkombëtare për t’i Dhënë Fund Mosndëshkueshmërisë për Krimet kundër Gazetarëve, rikujtoi rreziqet me të cilat përballen gazetarët në mbarë botën – veçanërisht në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
“Pothuajse nëntë nga dhjetë vrasje të gazetarëve mbeten të pazgjidhura. Gaza ka qenë vendi më vdekjeprurës për gazetarët nga çdo konflikt”, u tha gazetarëve Dujarric, zëdhënës i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së.
Sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres bën thirrje për hetime “të pavarura dhe të paanshme” mbi vrasjet e gazetarëve, duke theksuar se “mosndëshkueshmëria është sulm ndaj lirisë së shtypit dhe kërcënim ndaj vetë demokracisë”, tha Dujarric.
“Kur gazetarët heshtin, ne të gjithë humbasim zërin tonë”, theksoi ai.
Të paktën 248 gazetarë janë vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023, më shumë se në çdo konflikt tjetër në kohët moderne, sipas zyrës së të drejtave të njeriut të OKB-së.
Duke iu referuar situatës së fundit në enklavë, Dujarric tha se operacionet humanitare po vazhdojnë pavarësisht raportimeve për sulme të reja ajrore izraelite në gjithë zonën e rrethuar.
“Sipas burimeve lokale, këto bombardime shkaktuan viktima. Ne theksojmë përsëri se të gjitha palët duhet të shmangin çdo veprimtari që vë në rrezik civilët, përfshirë punonjësit e ndihmës, dhe i rikujtojmë ushtrisë izraelite detyrimet e saj për të treguar kujdes të vazhdueshëm për t’i kursyer ata gjatë të gjitha operacioneve ushtarake”, tha ai.
Dujarric theksoi gjithashtu përkeqësimin e kolapsit të sistemit shëndetësor të Gazës, i cili vazhdon të luftojë për të përballuar nevojat dërrmuese të popullatës.
“Sistemi shëndetësor i Gazës vazhdon të përballet me një sfidë të rëndësishme për të përmbushur nevojën e madhe të njerëzve në Gaza”, tha ai.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Dujarric tha se deri më 7 tetor të këtij viti, më shumë se 1.700 punonjës shëndetësorë janë vrarë që nga fillimi i luftës në 2023. Aktualisht është në fuqi një armëpushim bazuar në planin 20-pikësh të presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, Izraeli e ka shkelur atë disa herë.