OKB: Bota po humbet 10 milionë hektarë pyje tropikale çdo vit

OKB: Bota po humbet 10 milionë hektarë pyje tropikale çdo vit

Kombet e Bashkuara (OKB) njoftuan se 10 milionë hektarë pyje tropikale humbasin çdo vit në mbarë botën, transmeton Anadolu.

Zyra e OKB-së në Gjenevë ndau një postim në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.

“Bota po humbet 10 milionë hektarë pyje tropikale çdo vit. Çdo hektar i humbur do të thotë më pak biodiversitet, rezistencë më të dobët ndaj klimës dhe rreziqe më të mëdha për shoqëritë”, thuhet në postim.

Postimi thekson se Konferenca e 30-të e Palëve në Konventën Kornizë të OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP30) është mundësi për të ndaluar shpyllëzimin dhe për të investuar në rimëkëmbjen e natyrës.

MARKETING

Të ngjajshme

Dhjetëra pelegrinë të Umres nga India humbin jetën në një aksident me autobus në Arabinë Saudite

Dhjetëra pelegrinë të Umres nga India humbin jetën në një aksident me autobus në Arabinë Saudite

(VIDEO) Maqedonia e Veriut gati për sfidën në Kardif

(VIDEO) Maqedonia e Veriut gati për sfidën në Kardif

(VIDEO) Mickoski: Jemi të fokusuar te VMRO-ja, vazhdojmë konsultimet me VLEN-in

(VIDEO) Mickoski: Jemi të fokusuar te VMRO-ja, vazhdojmë konsultimet me VLEN-in

(VIDEO) Më 11 janar zgjedhje në Gostivar, Vrapçishtë, Qendër Zhupër dhe Mavrovë

(VIDEO) Më 11 janar zgjedhje në Gostivar, Vrapçishtë, Qendër Zhupër dhe Mavrovë

(VIDEO) Kërkesat e familjarëve të Koçanit, Mickoski: Deputetët vendosin për Komision, qeveria gjithmonë ka ndihmuar

(VIDEO) Kërkesat e familjarëve të Koçanit, Mickoski: Deputetët vendosin për Komision, qeveria gjithmonë ka ndihmuar

(VIDEO) BDI: Fitorja në komunat shqiptare i takon VMRO-së

(VIDEO) BDI: Fitorja në komunat shqiptare i takon VMRO-së