OKB: 34 milionë njerëz në Sudan do të kenë nevojë për ndihmë në vitin 2026, shifra më e lartë në botë
OKB-ja la bërë të ditur se rreth 34 milionë njerëz në Sudan do të kenë nevojë për ndihmë humanitare në vitin 2026, duke shënuar “numrin më të lartë të njerëzve në nevojë kudo në botë”, transmeton Anadolu.
“Sudani, siç e dini, konflikti në atë vend i ka çuar nevojat humanitare në nivele të jashtëzakonshme. Kolegët tanë humanitarë na thonë se pothuajse 34 milionë njerëz do të kenë nevojë për ndihmë në vitin 2026”, tha në një konferencë për media zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric.
“Ky është numri më i lartë i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë kudo në botë”, shtoi ai.
Duke theksuar se “këtë vit, komuniteti humanitar po kërkon 2.9 miliardë dollarë për të arritur mbi 20 milionë njerëz që përballen me nevojat më katastrofike”, ai tha se fondet do të ndihmojnë në sigurimin e ushqimit, ujit të pijshëm, ushqyerjes, kujdesit shëndetësor, mbrojtjes dhe shërbimeve arsimore.
Dujarric gjithashtu paralajmëroi se punonjësit humanitarë vazhdojnë të “përballen me rreziqe të mëdha”.
“Në muajt e fundit, 92 punonjës humanitarë, kryesisht sudanezë, janë vrarë, plagosur, rrëmbyer ose ndaluar, ndërsa janë regjistruar edhe më shumë se 65 sulme ndaj punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe pacientëve”, tha ai.
Ai theksoi se dërgimi i ndihmës në shkallë të gjerë kërkon financim fleksibël dhe qasje të garantuar humanitare për të siguruar që punonjësit të mund të arrijnë te personat në nevojë në mënyrë të sigurt dhe pa pengesa.
Që nga prilli i vitit 2023, Sudani është përfshirë në një konflikt të përgjakshëm mes ushtrisë dhe forcave paraushtarake, Forcave të Mbështetjes së Forcë (RSF), sipas raporteve të OKB-së duke lënë dhjetëra mijëra të vrarë, 13 milionë të zhvendosur dhe duke krijuar një nga krizat më të rënda humanitare në botë.