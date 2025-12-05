Oficeri rezervist izraelit kryen vetëvrasje, ishte i përfshirë në gjenocidin në Gaza
Një oficer rezervist izraelit nga Brigada Givati vdiq të enjten pasi kreu vetëvrasje. Ai paraprakishte kishte vuajtur nga shqetësime të rënda psikologjike të lidhura me pjesëmarrjen e tij në gjenocidin e Izraelit në Rripin e Gazës, raportuan mediat lokale.
Sipas të përditshmes Israel Hayom, oficeri 28-vjeçar, i identifikuar si Thomas Edzgoscus, i dha fund jetës pas asaj që e përshkroi si “një betejë mendore ose për shkak të çrregullimit post-traumatik, të lidhur me përfshirjen e tij në luftimet në vendbanimet izraelite rreth Gazës më 7 tetor 2023, dhe më pas gjatë operacioneve tokësore brenda enklavës.”
Oficeri kishte shkruar së fundmi në rrjetet sociale se “nuk mund të vazhdonte më të jetonte” dhe se ndihej “i shkatërruar dhe i humbur,” pa dhënë detaje rreth rrethanave të vdekjes së tij.
Në fund të tetorit, të dhënat zyrtare izraelite treguan 279 tentativa vetëvrasjeje në ushtri për rreth 18 muaj, me 36 ushtarë që kishin vdekur nga vetëvrasja në atë periudhë. Një rishikim i fundit i ushtrisë zbuloi se shumica e rasteve lidhej me kushtet e vështira që përjetonin trupat në Gaza.
Një armëpushim që hyri në fuqi më 10 tetor të këtij viti supozohej të ndalte luftën, por Izraeli e ka shkelur atë çdo ditë, duke shkaktuar qindra viktima të tjera.
Izraeli gjithashtu vazhdon të kufizojë hyrjen e ushqimit dhe ilaçeve në Gaza, ku rreth 2,4 milion palestinezë përballen me kushte të rënda humanitare, tha zyra e medias e qeverisë së Gazës.
Izraeli ka vrarë më shumë se 70.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur gati 171.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori 2023.