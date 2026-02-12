Oficeri palestinez i ambulancës nga Gaza vdes në paraburgim izraelit
Një oficer palestinez i ambulancës nga Rripi i Gazës ka vdekur në një burg izraelit, më shumë se një vit pas arrestimit të tij, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të përbashkët të Shoqatës së të Burgosurve Palestinezë dhe Komisionit për Çështjet e të Ndaluarve, Autoriteti Palestinez për Çështje Civile, institucioni zyrtar ndërlidhës me Izraelin, njoftoi se 59-vjeçari Hatem Ismail Rayan vdiq në Burgun Negev në jug të Izraelit.
Rayan u arrestua më 27 dhjetor të vitit 2024 në Spitalin Kamal Adwan në Gaza. Djali i tij, Moaz, i cili ishte i plagosur në momentin e arrestimit, mbetet ende në paraburgim izraelit.
Dy organizatat thanë se deri më 12 janar, të paktën 87 të ndaluar palestinezë, identiteti i të cilëve dihet, kanë vdekur në burgjet izraelite që nga fillimi i luftës në Gaza, duke përmendur tortura, uri, abuzime seksuale, mohimin sistematik të të drejtave bazë dhe kushte çnjerëzore të ndalimit.
Sipas tyre, numri i përgjithshëm i palestinezëve që kanë vdekur në paraburgim ka tejkaluar 100, ndërsa dhjetëra të burgosur nga Gaza mbeten të zhdukur me forcë. Organizatat raportuan gjithashtu se dhjetëra palestinezë janë ekzekutuar në terren.
Që nga viti 1967, sipas dy organizatave, numri i të burgosurve palestinezë që dihet se kanë vdekur në paraburgim izraelit ka arritur në 324. Ato shtuan se Izraeli vazhdon të mbajë trupat e 95 të burgosurve të vdekur, identiteti i të cilëve dihet, përfshirë 84 që kanë vdekur pas fillimit të luftës në Gaza.
Organizata të tjera palestineze për të burgosurit thonë se deri më 5 shkurt, më shumë se 9.300 palestinezë mbaheshin në burgjet izraelite, përfshirë rreth 350 fëmijë.
Një marrëveshje armëpushimi e 10 tetorit i dha fund luftës dyvjeçare të Izraelit që filloi në tetor të vitit 2023. Autoritetet palestineze thonë se konflikti ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë dhe ka shkaktuar shkatërrime të mëdha që prekën 90 për qind të infrastrukturës civile. OKB-ja vlerëson koston e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të paktën 591 palestinezë janë vrarë dhe mbi 1.578 janë plagosur në sulmet izraelite vetëm që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.