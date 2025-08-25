OEMVP: Kriteret për vauçerët e Qeverisë i diskriminojnë bizneset e vogla dhe të mesme

OEMVP: Kriteret për vauçerët e Qeverisë i diskriminojnë bizneset e vogla dhe të mesme

Kushtin nga masa e Qeverisë për dhënien e vauçerëve prej 250 euro për studentët për blerje të laptopëve apo tabletëve që kompanitë të kenë minimum dy ekspozitura në territorin e vendit, OEMVP e vlerëson si kriter diskriminues.

“Ky kufizim i përjashton shumicën e bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilat në shumicën e rasteve operojnë vetëm me një ekspoziturë, por megjithatë ofrojnë shërbime cilësore dhe profesionale dhe krijon konkurrencë jo të barabartë, duke favorizuar vetëm operatorët më të mëdhenj”, theksojnë nga OEMVP.

OEMVP, madje u bënë thirrje institucioneve përkatëse që të rishikojnë kushtet e thirrjes publike dhe të mundësojnë qasje të barabartë për të gjitha kompanitë në mënyrë që të shmanget krijimi i konkurrencës jolojale dhe të sigurohet trajtim i drejtë për të gjithë operatorët ekonomikë.

MARKETING

Të ngjajshme

OBI kundërshton planet e Izraelit për pushtimin e Rripit të Gazës

OBI kundërshton planet e Izraelit për pushtimin e Rripit të Gazës

Spanja dënon sulmin ajror të Izraelit ndaj spitalit “Nasser” në Gaza

Spanja dënon sulmin ajror të Izraelit ndaj spitalit “Nasser” në Gaza

“Reporterët pa Kufij” dënojnë fuqishëm sulmet izraelite që vranë gazetarët në Rripin e Gazës

“Reporterët pa Kufij” dënojnë fuqishëm sulmet izraelite që vranë gazetarët në Rripin e Gazës

Dimitrieska-Koçoska në Zagreb, nënshkruhet memorandum për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Evropën Qendrore dhe Juglindore

Dimitrieska-Koçoska në Zagreb, nënshkruhet memorandum për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Evropën Qendrore dhe Juglindore

Al Jazeera: Nevojitet presion ndërkombëtar dhe veprim urgjent për të parandaluar heshtjen e Gazës

Al Jazeera: Nevojitet presion ndërkombëtar dhe veprim urgjent për të parandaluar heshtjen e Gazës

Rritet në 62.744 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 62.744 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza