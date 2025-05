Oda Ekonomike e Maqedonisë kërkon që të përfshihen në projektet e investimeve të reja

Oda Ekonomike kërkon që biznesi të jetë i pranishëm me të paktën 70 për qind të punës në projektet dhe investimet e reja që Maqedonia e Veriut do të bie dakord me Mbretërinë e Bashkuar në kuadër të partneritetit strategjik.

Kryetari i Odës Ekonomike thotë se do të jenë të kënaqur nëse kompanitë në vend gjejnë punë dhe kanë mundësinë të konkurrojnë jashtë.

Ai shton se presin që ky partneritet strategjik të rrisë numrin e kompanive.

“Ne jemi objektiv dhe realist, presim që të ndodhin mrekulli dhe të kemi më shumë kompani sesa ka, në mënyrë që të jemi të kënaqur që kompanitë tona të gjejnë punë, qofshin 70, 65 apo 55 vende pune, që ajo që bëjnë të bëhet me cilësi dhe që të kenë mundësinë të konkurrojnë për projekte të tjera jashtë Maqedonisë. Ne besojmë se sektori i ndërtimit, veçanërisht në sektorin e inxhinierisë, është lënë pas dore në tenderët që janë mbajtur në periudhën e kaluar. Kompanitë tona, përveçse si nënkontraktorë, nuk kanë marrë asnjë projekt të rëndësishëm dhe kjo ka ndikuar në situatën e këtyre kompanive. Praktikisht kemi humbur kompani të mëdha ndërtimi dhe ato nuk janë aq konkurruese sa prisnim të gjithë”, tha Branko Azeski – Oda Ekonomike.

