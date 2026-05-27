OBSH shpalli emergjencë globale pas shpërthimit të Ebolës, disa vende vendosin kufizime për udhëtimet
Organizata Botërore e Shëndetësisë më 17 maj shpalli shpërthimin e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos një Emergjencë të Shëndetit Publik me Shqetësim Ndërkombëtar dhe tha se ekzistonte një rrezik i lartë që ajo të përhapej në vendet fqinje.
Vendimi i ka nxitur qeveritë të shtojnë masat e përmbajtjes në lidhje me udhëtimet. Ja një listë e hapave të shqyrtimit dhe kufizimeve të udhëtimit të shpallura nga vende të ndryshme.
Shtetet e Bashkuara
Javën e kaluar, Uashingtoni ndaloi hyrjen në Shtetet e Bashkuara të personave që kishin udhëtuar në RDK, Ugandë ose Sudanin e Jugut në javët e fundit. Të premten, ndalimi u zgjerua nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) për mbajtësit e kartës së gjelbër që kanë qenë në ato vende në 21 ditët e mëparshme.
Të shtunën, Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e shtuan Aeroportin Ndërkombëtar Hartsfield-Jackson të Atlantës në listën e saj të destinacioneve të udhëtimit, së bashku me atë të Washington Dulles. Mbajtësit e pasaportave amerikane që kthehen nga rajonet e prekura shoqërohen në zonat e caktuara të kontrollit për kontrollet e temperaturës, verifikimin e historikut të udhëtimit dhe gjurmimin e simptomave nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).
Kanada
Qeveria kanadeze tha të martën se banorëve nga RDK-ja, Uganda dhe Sudani i Jugut do t’u ndalohet hyrja në Kanada për 90 ditë duke filluar nga e mërkura.
Qytetarët kanadezë, banorët e përhershëm dhe shtetasit e tjerë të huaj që kanë qenë në zonat e prekura në javët e fundit dhe nuk kanë simptoma do të duhet të karantinohen për 21 ditë nga 30 maji, sipas një deklarate nga agjencia e shëndetit publik të Kanadasë.
Bahamat
Qeveria e Bahamasit tha të martën se një ndalim për banorët nga RDK-ja, Uganda dhe Sudani i Jugut do të hyjë në fuqi menjëherë dhe do të mbetet në fuqi për 30 ditë.
Bahamas njoftuan gjithashtu kontrolle të përforcuara shëndetësore dhe karantina të mundshme për të huajt që ishin të pranishëm në ato vende brenda 30 ditëve nga mbërritja në vendin e Karaibeve.
Indi
India ka nisur masa shqyrtimi dhe mbikëqyrjeje në aeroporte dhe pika të tjera hyrëse, ka lëshuar këshilla për masat paraprake dhe i ka nxitur qytetarët të shmangin udhëtimet jo-thelbësore në Kongo, Ugandë dhe Sudanin e Jugut.
Administrata Trump pritet të dërgojë oficerë të shëndetit publik amerikan në Kenia për të ndihmuar në sigurimin e personelit në një strukturë të mundshme karantine për amerikanët në rajon.
Jordani
Qeveria jordaneze më 19 maj pezulloi hyrjen e udhëtarëve që vinin nga Republika Demokratike e Kongos dhe Uganda, sipas agjencisë shtetërore jordaneze.
Bahrejn
Bahreini tha më 19 maj se po pezullonte për 30 ditë hyrjen e udhëtarëve të huaj që vinin nga Sudani i Jugut, Republika Demokratike e Kongos dhe Uganda.
Ishujt Kajman
Qeveria e Ishujve Kajman tha më 20 maj se do të zbatojë masa të përforcuara kontrolli si masë paraprake pasi një fluturim që mbante dy pasagjerë me histori udhëtimi të kohëve të fundit në RDK u ul.
Tajlandë
Ministria e Shëndetit Publik e Tajlandës tha të martën se pasagjerët që mbërrijnë nga RDK-ja dhe Uganda do të lejohen të hyjnë në vend vetëm përmes Aeroportit Suvarnabhumi, ku do t’i nënshtrohen kontrollit.
Udhëtarët nga ose përmes këtyre vendeve do të duhet të karantinohen për të paktën 21 ditë nëse nuk kanë simptoma dhe do të referohen në izolim për të paktën 21 ditë nëse kanë simptoma të përputhshme me sëmundjen e virusit Ebola.
Kenia
Ministria e Shëndetësisë e Kenias tha të hënën se ka përforcuar kontrollin e udhëtarëve në pikat e hyrjes me rrezik të lartë, të koordinuar përmes Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kenias në kuadër të Sistemit Kombëtar të Menaxhimit të Incidenteve, i cili është plotësisht i aktivizuar. Ministria shtoi se janë aktivizuar ambiente izolimi dhe mbajtjeje në vendet e caktuara kufitare për të mbështetur përpjekjet e mundshme të përmbajtjes.
BE
Komiteti i Sigurisë Shëndetësore i Bashkimit Evropian tha të premten se kontrollet në hyrje nuk ishin të nevojshme për pasagjerët që vinin nga RDK-ja dhe Uganda, duke përmendur rrezik të ulët për popullsinë.
Meksikë
Sekretari i Shëndetësisë i Meksikës, David Kershenovich, iu drejtua mediave të hënën, duke përshkruar masa më të rrepta për kontrollin e Ebolës në aeroporte, duke i kërkuar publikut të shmangë udhëtimet për në Kongo dhe duke u kërkuar të ardhurve nga vendi të zbatojnë një karantinë 21-ditore.