OBSH: Shkalla e vdekshmërisë nga shpërthimi i Ebola-s arrin në 30-50%
Shkalla e vdekshmërisë nga shpërthimi i Ebola-s në Republikën Demokratike të Kongos është mes 30% dhe 50%, bëri të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërsa drejtori i saj mbërriti në vend për të mbështetur përpjekjet për frenimin e sëmundjes.
Anaïs Legand, nga ekipi i OBSH-së për patogjenët me rrezik të lartë, tha se vlerësimi i ri i shkallës së vdekshmërisë bazohet në rastet e konfirmuara.
“Është shumë e lartë. Kjo do të thotë se deri në pesë nga 10 persona mund të vdesin”, deklaroi Legand para gazetarëve në Gjenevë.
Ajo bëri të ditur gjithashtu se një pacient është shëruar nga Ebola dhe është larguar nga një qendër shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos më 27 maj, pas dy testeve negative, duke u bërë rasti i parë i konfirmuar i shërimit në këtë shpërthim.
OBSH ka regjistruar 10 vdekje të konfirmuara dhe 223 të dyshuara nga Ebola në Republikën Demokratike të Kongos që prej shpalljes së shpërthimit më 15 maj, mes më shumë se 1 mijë rasteve të konfirmuara dhe të dyshuara.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori i përgjithshëm i organizatës, mbërriti në Kinshasa të enjten dhe pritej të udhëtonte drejt qendrës së shpërthimit, në provincën verilindore Ituri, të premten, por vizita u shty me një ditë.
“Ajo gjë mund të ndalet”, u tha Tedros gazetarëve, duke shtuar se OBSH nuk mbështet ndalimet e udhëtimit, pasi ato “nuk ndihmojnë shumë”.
“Së bashku do ta kapërcejmë këtë shpërthim”, tha ai në një mesazh drejtuar qytetarëve kongolezë, duke premtuar se do të bëjë “gjithçka që kam në fuqi për të ndihmuar”.
OBSH paralajmëroi se përmasat reale të shpërthimit mund të jenë shumë më të mëdha, pasi besohet se virusi ka qarkulluar pa u zbuluar për një kohë.
Ky është shpërthimi i 17-të i regjistruar i Ebola-s në këtë vend të madh të Afrikës Qendrore, me më shumë se 100 milionë banorë. Sëmundja u identifikua për herë të parë aty në vitin 1976 dhe shkalla mesatare e vdekshmërisë në të gjitha shpërthimet ka qenë 50%, sipas OBSH-së.
Përpjekjet për ndihmë po vështirësohen nga fakti se shpërthimi është përqendruar në një rajon të pasur me minerale, ku veprojnë grupe të armatosura. “Konflikti dhe zhvendosjet e bëjnë gjithçka më të vështirë”, tha Tedros. “Po bëj një thirrje të drejtpërdrejtë për të gjitha palët ndërluftuese në këtë rajon: ju lutem shpallni armëpushim. Asnjë kauzë, konflikt apo pakënaqësi nuk ia vlen të dënojë njerëz të pafajshëm me vdekje nga një sëmundje e parandalueshme.”
Më shumë se 245 mijë persona janë larguar nga lindja e Republikës Demokratike të Kongos drejt vendeve fqinje që nga janari i vitit 2025, sipas agjencisë së OKB-së për refugjatë.