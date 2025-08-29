OBSH-ja paralajmëron se ndërhyrja ushtarake e Izraelit në Gaza “do të ketë pasoja të tmerrshme”
Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Palestinën, Rik Peeperkorn, paralajmëroi se do të ketë pasoja të tmerrshme humanitare, ndërhyrja ushtarake ndaj qytetit të Gazës, për të cilën Izraeli ka vendosur ta pushtojë dhe ndaj të cilës kryen sulme.
Peeperkorn duke folur për Anadolu, iu përgjigj pyetjeve në lidhje me situatën në Gaza, e cila ndodhet nën sulmet intensive izraelite që e kanë çuar vendin në uri.
Pasi deklaroi se shënjestrimi i Spitalit Nasser në Khan Younis, në jug të Gazës, nga ushtria izraelite më 25 gusht është jashtëzakonisht alarmues, Peeperkorn vuri në dukje se në sulm u vranë të paktën 20 civilë, përfshirë pesë gazetarë dhe u plagosën më shumë se 50 persona, përfshirë të sëmurë në gjendje kritike.
– “Sistemi i kujdesit shëndetësor në Gaza është i paralizuar dhe i rrënuar”
“Ndërsa njerëzit në Gaza vuanin nga uria dhe qasja në kujdes shëndetësor ishte tashmë e kufizuar, situata u përkeqësua nga sulmet e përsëritura (sulmi i Izraelit ndaj Spitalit Nasser) atë ditë. Spitali Nasser është aktualisht spitali më i rëndësishëm dhe spitali më i madh referues në Gaza. Siç e dimë të gjithë, sistemi i kujdesit shëndetësor në Gaza është i paralizuar dhe i rrënuar. Më pak se gjysma e spitaleve janë vetëm pjesërisht funksionale. Kjo është për më shumë se 2,1 milionë njerëz. Pra, Spitali Nasser është një litar shpëtimi për mijëra persona”, tha Peeperkorn.
Peeperkorn njoftoi se as nuk dëshiron ta mendojë mundësinë që Spitali Nasser të bëhej jofunksional, duke theksuar se pasojat do të jenë katastrofike si për sistemin e kujdesit shëndetësor ashtu edhe për njerëzit që varen prej tij.
Më tej Peeperkorn deklaroi se tre qendrat kryesore të kujdesit shëndetësor në Rripin e Gazës – Spitali Al-Ahl, al-Shifa dhe Nasser në pamundësi po punojnë tre herë më shumë sesa mund të bëjnë normalisht.
Duke vënë në dukje se raporti i fundit i publikuar nga Klasifikimi i Integruar i Fazës së Sigurisë Ushqimore (IPC) i mbështetur nga Kombet e Bashkuara konfirmoi urinë në Qytetin e Gazës, Peeperkorn theksoi se më shumë se gjysmë milioni njerëz në veri të Gazës po përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja.
– “(Ndërhyrja ushtarake në Qytetin e Gazës) Pra, do të ketë efekte të frikshme, të tmerrshme tek njerëzit”
Peeperkorn tha se “OBSH-ja ka konfirmuar se 206 persona vdiqën nga efektet e kequshqyerjes vetëm në vitin 2025”.
Duke theksuar se uria në Gaza mund të përmbyset, Peeperkorn njoftoi se kjo kërkon së pari vendosjen e një armëpushimi dhe sigurimin e shpërndarjes pa pengesa të sasive të mëdha të ushqimit dhe furnizimeve të tjera.
Peeperkorn foli edhe për situatën në Qytetin e Gazës, ku Izraeli ka nisur sulme për të vendosur pushtimin e tij.
“Nëse do ketë një ndërhyrje ushtarake në Qytetin e Gazës, kjo do të ketë një ndikim të frikshëm tek njerëzit. Kur shikojmë sistemin e kujdesit shëndetësor, spitalet shumë shpejt do të ofrojnë shërbim minimal dhe më pas do të bëhen plotësisht jofunksionale. Çdo valë dhune e sjell sistemin e kujdesit shëndetësor më afër kolapsit. Sigurisht, problemi më i madh është zhvendosja masive. Nëse kjo ndodh, njerëzit do të ikin në jug të Gazës. Tashmë ka mbi një milion njerëz që jetojnë në këto kampe të përkohshme tepër të ngushta. Pra, kjo do të ketë një efekt të frikshëm dhe të tmerrshëm tek njerëzit. Shkurtimisht, kjo nuk duhet të ndodhë, absolutisht nuk duhet të ndodhë dhe duhet të arrihet një armëpushim”.
– Izraeli ka vendosur të pushtojë Qytetin e Gazës
Kabineti Izraelit i Sigurisë më 8 gusht miratoi planin për të pushtuar Qytetin e Gazës në veri të rajonit.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, në një intervistë para mbledhjes së kabinetit deklaroi se ata synojnë të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës.
Edhe lajmet e paraqitura në median izraelite kanë përcjellë gjithashtu se ushtria ka marrë urdhra për të pushtuar pjesën tjetër të Gazës, por se ky hap nuk pritej të zbatohej para shtatorit.
Sipas planit, në fazën e parë afërsisht 1 milion palestinezë do të zhvendosen në jug, qyteti do të rrethohet dhe pas sulmeve intensive, ai do të pushtohet.
Ndërsa në fazën e dytë parashikohet pushtimi i kampeve të refugjatëve në Gazën qendrore, të cilat kryesisht janë shndërruar në rrënoja.
Izraeli e ka mbajtur nën pushtim Rripin e Gazës për 38 vjet, nga viti 1967 deri në vitin 2005. Rripi i Gazës, ku jetojnë afërsisht 2,3 milionë palestinezë, ndodhet nën një bllokadë të rëndë prej 18 vitesh.