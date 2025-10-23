OBSH-ja njofton evakuimin e parë mjekësor nga Gaza që nga armëpushimi
Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, njoftoi se evakuimi i parë mjekësor ka ndodhur që nga armëpushimi në Gaza, me 41 pacientë në gjendje kritike që janë dërguar në vende të tjera për trajtim, transmeton Anadolu.
Ghebreyesus ndau një postim në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X në lidhje me evakuimet mjekësore nga Gaza.
Duke vënë në dukje se OBSH-ja udhëhoqi evakuimin mjekësor të 41 pacientëve në gjendje kritike dhe 145 personave shoqërues nga Gaza, Ghebreyesus tha se “Kjo është hera e parë që kjo ndodh që nga armëpushimi. Përafërsisht 15.000 pacientë janë ende në pritje të miratimit për të marrë kujdes mjekësor jashtë Gazës”.
Ghebreyesus përsëriti thirrjen e tij që vendet të tregojnë solidaritet dhe të hapin të gjitha rrugët për të përshpejtuar evakuimet mjekësore.
– Marrëveshja e armëpushimit në Gaza dhe shkëmbimit të pengjeve
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi më 9 tetor se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza gjatë negociatave të vazhdueshme në Egjipt.
Marrëveshja e nënshkruar në Egjipt ku u zhvilluan negociatat, u zbatua më 10 tetor me miratimin e qeverisë izraelite.
Pasi ushtria izraelite u tërhoq nga “vija e verdhë” siç përcaktohej në marrëveshje, armëpushimi në Rripin e Gazës u njoftua se hyri në fuqi në orën 12:00 të po asaj dite.
Pavarësisht armëpushimit në Rripin e Gazës, ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj sporadike kundër palestinezëve nën pretekste të ndryshme.