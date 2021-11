OBSH-ja ka anashkaluar shkronjën Xi për variantin e ri të coronavirusit shkaku i presidentit kinez

Në kohën kur numri i rasteve me COVID-19 filloi të binte në botë, u shfaq varianti i ri B.1.1.529, i cili u emërtua Omicron.

Ai u emërua nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe deklaroi se është një lloj që mund të përbëjë një rrezik më të lartë se varianti delta.

Emërimi shpejt ndezi debate të diskutueshme ku u akuzua OBSH-në për favorizimin e Kinës.

Pse e përdorim alfabetin grek për emërtimin e varianteve?

OBSH përdor alfabetin grek për të emërtuar variante të reja të coronavirusit shkaku i identifikimit dhe kuptimit më të lehtë prej grupeve joshkencore të njerëzve.

Sidoqoftë, në përputhje me këtë parim, versioni i ri i virusit duhej të quhej ni, por në vend të kësaj u përdor shkronja – omicron. Prandaj, shumë kanë vënë në dyshim pse OBSH vendosi të anashkalojë dy shkronjat e alfabetit grek, transmeton Telegrafi.

Sipas disa teorive, nëse OBSH-ja do ta kishte emërtuar këtë lloj ni, tjetri duhet të quhet xi (Xi), siç quhet rastësisht presidenti aktual kinez, Xi.

“Ne jemi të shqetësuar që OBSH-ja po shmang edhe një herë Kinën dhe për këtë arsye e ka quajtur variantin Omicron”, tha avokati i njohur amerikan, Jonathan Truley.

He who must not be named. It appears the W.H.O. has skipped the next Greek letter after Nu to name the new variant. The next letter is Xi. The concern is that W.H.O. is again avoiding any discomfort for the Chinese government. So they named it Omicron… — Jonathan Turley (@JonathanTurley) November 26, 2021

Çfarë thotë OBSH?

OBSH deri më tani nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar për anashkalimin e shkronjave ni dhe xi, por New York Post thekson se kjo mund të ketë ndodhur për disa arsye.

Gjegjësisht, sipas gazetës amerikane, ni (nu) mund të anashkalohet për të shmangur ngatërrimin me fjalën “new (e re)”, dhe xi për të shmangur ngjashmërinë me emrin e presidentit kinez, Xi Jinping.

Gazetari britanik, Paul Nuki tha se një burim nga OBSH i ka konfirmuar se shkronjat ni dhe xi janë shmangur qëllimisht.

E gjithë kjo sepse nuk do të kishte konfuzion me fjalën “e re” dhe xi për të shmangur “stigmatizimin e rajonit”.

A WHO source confirmed the letters Nu and Xi of the Greek alphabet had been deliberately avoided. Nu had been skipped to avoid confusion with the word "new" and Xi had been skipped to "avoid stigmatising a region", they said. All pandemics inherently political! — Paul Nuki (@PaulNuki) November 26, 2021

Kritikohet Organizata Botërore të Shëndetësisë

Kritikat për këtë vendim të OBSH-së u shfaqën shpejt në rrjetet sociale.

“Nëse OBSH ka kaq frikë nga Partia Komuniste e Kinës, si mund t’i besojmë asaj që ta thërrasë atë nëse përpiqet të mbulojë përsëri një pandemi globale katastrofike?”, shkroi në Twitter Ted Cruz, një senator nga Teksasi.

If the WHO is this scared of the Chinese Communist Party, how can they be trusted to call them out the next time they're trying to cover up a catastrophic global pandemic? https://t.co/wURdLcdqw2 — Ted Cruz (@tedcruz) November 26, 2021

Emërtimin e ri të virusit e komentoi edhe gjuhëtari amerikan Benjamin Zimmer, redaktor i revistës The Atlantic.

Emërtimin e ri të virusit e komentoi edhe gjuhëtari amerikan Benjamin Zimmer, redaktor i revistës The Atlantic.