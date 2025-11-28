OBSH: Infertiliteti prek një në gjashtë persona në botë
Infertiliteti prek një në gjashtë persona të moshës riprodhuese në mbarë botën, tha sot Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), teksa publikoi një udhëzues të ri global që përmban rekomandime për përmirësimin e aksesit në parandalim, diagnozë dhe trajtim, transmeton Anadolu.
OBSH-ja tha se qasja në kujdesin për fertilitetin mbetet “jashtëzakonisht e kufizuar” pavarësisht përmasës së problemit. Në shumë vende, testet dhe trajtimet paguhen kryesisht nga vetë pacientët, duke i lënë ata me barrë të madhe financiare.
Në disa vende, një cikël i vetëm i fertilizimit in vitro (IVF) mund të kushtojë “dyfishin e të ardhurave mesatare vjetore të një familjeje”.
“Infertiliteti është një nga sfidat më të anashkaluara të shëndetit publik të kohës sonë dhe një çështje madhore barazie në nivel global”, ka thënë Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Miliona njerëz e përballojnë këtë udhëtim të vetëm — të përjashtuar nga kujdesi për shkak të kostos, të shtyrë drejt trajtimeve më të lira por të paprovuara, ose të detyruar të zgjedhin mes shpresës për të pasur fëmijë dhe sigurisë së tyre financiare”, ka deklaruar ai.
Udhëzuesi, i pari i OBSH-së për infertilitetin, përmban 40 rekomandime që mbulojnë rrugët klinike për diagnostikimin e shkaqeve të zakonshme të infertilitetit dhe udhëzime se si mund të përparojë trajtimi — nga këshillimi dhe këshillat për kohëzgjatjen e marrëdhënieve, deri te procedurat si inseminimi intrauterin apo IVF.
Agjencia e shëndetësisë tha se infertiliteti mund të shkaktojë stigmatizim të madh, shqetësim emocional dhe vështirësi financiare. Ajo bëri thirrje për më shumë investime në parandalim, përfshirë informacione rreth fertilitetit, faktorëve të lidhur me moshën dhe infeksioneve seksualisht të transmetueshme të patrajtuara.
Për personat që planifikojnë ose përpiqen të mbeten shtatzënë rekomandohen masa të stilit të jetesës, si dieta e shëndetshme, aktiviteti fizik dhe ndërprerja e përdorimit të duhanit.
Udhëzuesi theksoi gjithashtu nevojën për mbështetje psikosociale.
“Parandalimi dhe trajtimi i infertilitetit duhet të mbështeten në barazi gjinore dhe të drejta riprodhuese”, ka thënë Pascale Allotey, drejtoresha e departamentit të OBSH-së për shëndetin seksual, riprodhues, maternal, të fëmijës dhe adoleshentëve dhe plakjen.