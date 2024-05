OBSH: COVID-19 vrau afro 13 milionë njerëz në dy vjet

Rreth 13 milionë njerëz kanë vdekur gjatë pandemisë Covid-19, sipas një raporti të ri të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH). Virusi u bë shpejt shkaku kryesor i vdekjeve në Amerikë, vuri në dukje studimi.

Sëmundja ishte shkaku i tretë më i lartë i vdekshmërisë globalisht në vitin 2020 dhe u ngjit në vendin e dytë në vitin 2021. Covid-19 ishte ndër pesë shkaqet kryesore të vdekjeve në të gjitha rajonet e botës, përveç Afrikës dhe Paqësorit Perëndimor.

Sipas OBSH-së, pandemia “fshiu gati një dekadë përparimi” në përmirësimin e jetëgjatësisë në vetëm dy vjet. Raporti theksoi se midis 2019 dhe 2021, jetëgjatësia globale ra me 1.8 vjet në 71.4, i njëjti nivel si në 2012. Në mënyrë të ngjashme, jetëgjatësia globale e shëndetshme ra në vitin 2021 përsëri në nivelin e 2012-ës prej 61.9 vjetësh.

Raporti i OBSH-së tha se Amerika dhe Azia Juglindore u goditën më së shumti, me jetëgjatësinë në rajone duke rënë me afërsisht 3 vjet dhe jetëgjatësia e shëndetshme me 2.5 vjet midis 2019 dhe 2021. Ndërkohë, rajoni i Paqësorit Perëndimor u “ndikua minimalisht” gjatë dy vitet e para të pandemisë, tha ai.

“Ne duhet të kujtojmë se sa i brishtë mund të jetë përparimi,” tha Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke vënë në dukje se “në vetëm dy vjet, pandemia Covid-19 fshiu një dekadë fitimesh në jetëgjatësinë”.

Covid-19 fillimisht u shfaq në fund të vitit 2019 dhe u shndërrua në epideminë më të madhe në gati një shekull. Revista mjekësore Lancet sugjeroi më parë se numri i vdekjeve të lidhura me Covid mund të jetë deri në 18 milionë.

Raporti i OBSH-së përmendi se sëmundjet jo të transmetueshme si sëmundja ishemike e zemrës, goditja në tru, kanceri, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, sëmundja e Alzheimerit, diabeti ishin vrasësit më të mëdhenj përpara pandemisë dhe përbënin 78% të vdekjeve jo-Covid në 2020-2021.

