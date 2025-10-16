Objektiv i ri mbrojtjeje, BE vendos sistem anti-dron të plotë funksional deri në fund të 2027
Bashkimi Evropian ka vendosur që të zhvillojë dhe vendosë një sistem të përbashkët anti-dronësh, i cili duhet të jetë plotësisht funksional deri në fund të vitit 2027, si pjesë e një strategjie më të gjerë mbrojtjeje për t’u përgatitur kundër kërcënimeve nga Rusia deri në vitin 2030.
Detajet kryesore: sistemi do të jetë shumështresor, për zbulim, ndjekje dhe neutralizim të dronëve, dhe do të ndërthuret me forcat ajrore dhe mbrojtjen raketore të BE-së, në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n. Qeveritë anëtare pritet të miratojnë “udhërrëfyesin e mbrojtjes” në samitin e ardhshëm.
Arsyeja dhe rreziku: vendimi erdhi pas rritjes së incidenteve të shkeljeve ajrore dhe përdorimit të dronëve në luftën në Ukrainë; zyrtarët e BE-së paralajmërojnë se kërcënimi ndaj Evropës nuk do të zhduket me përfundimin e konfliktit ukrainas dhe se duhen mjetet parandaluese për të mbrojtur kufijtë lindorë.
Plani përfshin ndërtimin e “murit dronësh” shumështresor (sensorë, radarë, sistem elektronik kundër-masash dhe mundësi fizike/kinetike për neutralizim), prokurim të përbashkët dhe forcim të kapaciteteve ajrore dhe hapësinore.
Bashkëpunimi dhe kostoja: iniciativat do të zhvillohen në koordinim me NATO-n për të shmangur dyfishimin e përpjekjeve; Komisioneri i Mbrojtjes tha se nuk pritet të kushtojë “qindra miliarda”, por nuk u dhanë shifra të sakta.