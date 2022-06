“Obama” i Malit të Zi dhe metamorfoza e mendimit publik shqiptar

Nëse etnia, religjioni apo raca do të ishin kyçe, as Obama nuk do të ishte president, as Albanesse kryeministër i Australisë e as Sadik Kan kryetar i Londrës. Rrjedhimisht as Abazoviqi kryeministër. Ka shumë autorë të njohur të teorive identitare që thonë se shteti qëllimisht e ndërton kombin, kurse kultura natyrshëm e lind etninë ose popullin.

Shkruan: Xhelal NEZIRI, Tetovë

Zgjedhja e Dritan Abazoviqit në krye të qeverisë së Malit të Zi ka ngjallur një interes të madh në opinionin rajonal, por edhe në atë europian. Edhe pse një vend i vogël me afër 600 mijë banorë, qeveria e re në Podgoricë tërhoqi vëmendjen e gati tërë kontinentit. Një vend i Ballkanit të trazuar po sfidon armiqësitë shekullore ndërmjet popujve (etnive), duke zgjedhur për kryeministër një pjesëtar të etnisë shqiptare, e cila përbën vetëm 5 për qind të popullsisë së përgjithshme. Disa media evropiane, madje, e quajtën Abazoviqin “Obama i Malit të Zi”, disa të tjera shpresë për europianizimin e këtij vendi, ndërkohë që shqiptarët etnikë në Ballkan e panë si “kryeministër i tretë shqiptar”.

Kombi politik malazias

Megjithatë, Abazoviq as nuk është as “Obama” e as “kryeministër shqiptar”. Obama u zgjodh më 2008 si presidenti i parë me ngjyrë, duke thyer kështu kufijtë racorë në SHBA dhe duke e shfaqur këtë vend si model të demokracisë në botë. Fitorja e Obamës shënoi fundin e vendeve të rezervuara vetëm për të bardhët dhe futjen e njëmendtë të të gjithë shtetasve nën ombrellën e kombit politik amerikan. Ndryshe nga Obama, Abazoviqi nuk u zgjodh në këtë pozitë në votime të drejtpërdrejta, por nga ana e shumicës së parlamentit malazias, e dalë nga koalicionet paszgjedhore. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, partia e tij, URA, fitoi vetëm katër nga gjithsej 81 deputetë sa numëron parlamenti. Baraspesha e forcave politike në Mal të Zi bëri që pikërisht këta katër deputetë ta përcaktojnë se kush do të jetë partia që do ta formojë qeverinë. Midis partisë promalaziase të presidentit Milo Gjukanoviq, e cila kishte 30 vjet që e drejtonte shtetin, dhe forcave proserbe të Zdravko Krivokapiqit dhe Aleksa Deçiqit, Abazoviqi e zgjodhi variantin e dytë. Dy vite pas zgjedhjeve, me katër deputetët e tij, Abazoviqi e rrëzon qeverinë e Krivokapiqit ku ishte zv./kryeministër dhe, në marrëveshje me Gjukanoviqin, e formon qeverinë e pakicës. Kjo qeveri pritet të zgjasë jo më shumë se një vit, një periudhë e mjaftueshme që URA të rritet edhe më shumë si faktor politik në Mal të Zi.

Abazoviqi nuk është kryeministër shqiptar, por është kryeministër i Malit të Zi. Në sferën private ai mund të identifikohet si shqiptar etnik, por në atë publike ai është malazias – një identitet kombëtar politik, koncept i cili mëton që t’i unifikojë rreth shtetit të gjithë shtetasit, pa dallime etno-religjioze. Shteti është ai që ndërton shtresën kryesore identitare, kurse kultura prodhon atë dytësore. Që nga Revolucioni Francez i vitit 1789, kur kisha dhe oborri mbretëror u mënjanuan nga sfera publike (pushteti), shtetet moderne i ndërtuan kombet për t’i mbajtur bashkë etnitë, racat dhe religjionet e ndryshme. Nëse etnia, religjioni ose raca do të ishin kyçe, as Obama nuk do të ishte president, as Albanesse kryeministër i Australisë e as SadikKan kryetar i Londrës. Rrjedhimisht, as Abazoviqi kryeministër. Ka shumë autorë të njohur të teorive identitare, që thonë se shteti qëllimisht e ndërton kombin, kurse kultura natyrshëm e lind etninë ose popullin. Benedict Anderson-i, madje, thotë se shteti e konstrukton kombin si bashkësi imagjinare, që shtetasit, me të gjitha dallimet, ta perceptojnë veten si pjesë të një grupi unik. Ernest Gellner-i, ndërkaq, thotë se kombi është prodhim i shtetit për t’i mbajtur unik shtetasit. Thomas Eriksen-i thotë se shtetësia është anëtarësimi i personit në komb, kurse Adam Smith-i thotë se kombi është një grup njerëzish i emëruar, që ndan një territor historik, një ekonomi të përbashkët dhe të drejta dhe detyra të përbashkëta. Gianfranco Poggi thotë se shteti modern paraqet një realitet historik, i cili është ndërtuar qëllimisht që t’i shërbejë shtetit si një makinë funksionale. Këta autorë sugjerojnë se kombet janë inkluzive dhe përbashkojnë, e jo ekskluzive, duke përfshirë vetëm një etni ose një racë. Kombet e shteteve moderne nuk asimilojnë, por i respektojnë dhe kultivojnë identitetet e veçanta etno-religjioze të çdo anëtari të tyre. Ka shumë raste që kombet, si koncepte politike, janë krijuar nëpërmjet asimilimit të imponuar ose ndërtimit të kombit duke përfshirë vetëm etninë shumicë. Por, këto modele nuk duhet të aplikohen në rastin e kombeve të reja, sidomos atyre në Ballkan, në Ukrainë ose edhe kombeve mbinacionale, siç mund të jetë në të ardhmen ai europian.

Koncepti qytetar

Në zgjedhjet e vitit 2020 në listën partisë URA të Abazoviqit kandiduan intelektualë, aktivistë të shoqërisë civile, gazetarë dhe profesorë universitarë nga të gjitha etnitë – malaziase, shqiptare, boshnjake dhe serbe. Ajo që i bashkoi ishte koncepti qytetar, ai i kombit politik malazias, që është i njëjtë me atë amerikan. Të gjithë kandidatët e URA-s kishin një porosi bazë “Mali i Zi është i vogël për t’u ndarë në etni dhe fe; nevojitet bashkim rreth shtetit të përbashkët dhe të barabartë për të gjithë”.

Ky koncept është keqkuptuar nga një pjesë e madhe e opinionit publik shqiptar në rajon, duke e interpretuar atë si asimilues. Një interpretim i tillë natyrisht se buron nga keqkuptimi i nocioneve “komb” dhe “etni”, definicionet e të cilave ndryshojnë varësisht nga rrethanat historike ose politike të shtetndërtimit ose edhe nga përbërja etnike, racore a religjioze. Kjo rezultoi me kritika të ashpra ndaj Abazoviqit, kur në vitin 2020 e formoi qeverinë e parë me partinë e Krivokapiqit. Nga një pjesë e madhe e mediave ai u portretizua si tradhtar i shqiptarëve etnikë dhe u krahasua me figurat politike të shqiptarëve në hierarkinë më të lartë të ish-Jugosllavisë, të cilët shërbenin vetëm si kukulla për ta përligjur gjithpërfshirjen në pushtet. Një metamorfozë e menjëhershme e opinionit publik shqiptar ndodhi në prill, kur u bë e qartë se Abazoviqi do të jetë kryeministër i Malit të Zi. Nga një “tradhtar” ai përnjëherë u shndërrua në “kryeministri i tretë shqiptar”.

Jashtë këtyre debateve dhe perceptimeve, mund të thuhet se Abazoviqi ka zgjedhur konceptin më të mirë për t’u ngjitur në majat e pushtetit. Koncepti etnik i politikëbërjes, sidomos për etnitë joshumicë, është margjinalizim dhe defaktorizim i të gjithëve aktorëve me kapacitet për ta drejtuar shtetin. Mali i Zi i ka disa parti etnike shqiptare, të cilat zakonisht kanë fituar vetëm 1 deputet, krejtësisht i parëndësishëm gjatë formimit të qeverive. URA i fitoi 4 deputetë, që nuk janë dhe aq shumë, por janë indikatorë se koncepti qytetar do të vazhdojë të forcohet. Kësaj partie tashmë i janë bashkëngjitur edhe subjekte të etnive tjera joshumicë, duke e parë në këtë koncept mundësinë e barazisë së plotë, jo vetëm qytetare, por edhe etnike dhe religjioze.