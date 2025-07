O.K.H. MERHAMET tribunë shkencore për 30 vjetorin e Gjenocidit të Srebrenicës

Me rastin e 30 vjetorit të Gjenocidit të Srebrenicës, OKH MERHAMET, ka njoftuar se do të organizojë një tribunë shkencore me mysafir dhe personalitete nga Bosnja dhe Hercegovina.

“Prof. Dr. Muamer DŽANANOVIĆ dhe Dr. Jasmin MEDIĆ, autorë të shumë teksteve mbi Gjenocidit e Srebrenicës si dhe mbi krimet serbe që janë bë ndaj popullit të Bosnjës gjatë luftës në fillim të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar. Tematika do të jetë e përbashkët për ti dhënë një koncept dhe parafytyrim edhe dëgjuesit shqiptarë se si ka ndodhur masakra e Srebrenicës, në baza të një kronologjie historike si dhe aspekti i trajtimit ligjorë se si është gjendja momentale deri ku ka arritur drejtësia e këtij gjenocidi deri më tani.

Kjo tribunë do të udhëhiqet nën moderimin e Dr. Muhamed Jashari , i cili poashtu do bëjë prezantimin e shkurtër të disa librave të botuara nga Logos-A, libra të cilët kanë të bëjnë me po të njëjtat tematike që kanë ndodhur këto ngjarje tragjike në Bosnjë dhe Hercegovinë”, thuhet në njoftimin e OKH MERHAMET.

