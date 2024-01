Nxënësit nesër u rikthehen bankave shkollore

Pas pushimit trejavor dimëror, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nesër do të kthehen në shkollë për të vazhduar mësimin nga gjysmëvjetori dytë i vitit 2023/2024. Ata do të kenë një tjetër pushim pranveror, nga data 29 prill deri më 6 maj 2024, që është një risi këtë vit shkollor.

E re është gjithashtu që nxënësit në shkollat ​​fillore do të mësojnë deri më 17 qershor, për të përmbushur numrin e caktuar të ditëve të punës (180) sipas kalendarit për organizimin e mësimit. Për nxënësit e shkollave të mesme viti shkollor do të përfundojë më 10 qershor në vend të 17 qershorit.

MASH ka ndryshuar vendimin fillestar me kërkesë të Lidhjes së Shkollave të Mesme për shkak të përgatitjeve për regjistrim në arsimin e lartë.

Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri ka sqaruar se Ligji për Arsimin e Mesëm lejon që të veprohet dhe t’u ndihmohet të prekurve sepse nuk ka detyrim specifik ligjor për numrin e saktë të ditëve të punës.

Për nxënësit e shkollave fillore, Qeveria do të duhet të vendosë gjithashtu se si do të kompensohen dy ditët jopune kur mbahen zgjedhjet (24 prill dhe 8 maj) dhe nëse viti shkollor në shkollat ​​fillore do të përfundojë dy ditë më vonë se 17 qershori. Ministri resor deklaroi se opinioni do të njoftohet me kohë.

“Do të jetë e nevojshme të shqyrtohet se si të veprohet për ato dy ditë që janë planifikuar të zbatohen në kalendarin vjetor të punës. Do të informojmë me kohë kur të ketë vendim të qeverisë për këtë, tha Shaqiri.

Krahas pushimit pranveror për të gjithë nxënësit dhe vitit të zgjatur shkollor për nxënësit e shkollave fillore, risi në gjysmëvjetorin e dytë do të jetë aplikimi gradual i një ditari të ri elektronik (E-ditar). Si pilot projekt do të futet në 40 shkolla fillore dhe të mesme në disa komuna të vendit për të hequr dobësitë e mundshme para se të përdoret në të gjitha shkollat. Është përgatitur me mbështetjen e BE-së përmes fondeve IPA.

Para disa vitesh, formulari në letër i ditarit u tërhoq plotësisht dhe u prezantua një E-ditar, por pati probleme në funksionim – një prishje e sistemit, për shkak të të cilit të dhënat duhej të futeshin gradualisht dhe me periudha. Pas reagimeve të mësuesve, u prezantua sërish një ditar në letër, dhe në të njëjtën kohë u nis një projekt IPA për krijimin e një ditari të ri elektronik që do të jetë më funksional se ai i mëparshmi.

Gjatë pushimit dimëror, Qeveria me propozim të MASH-it miratoi dy propozim-ligje – për arsimin e mesëm dhe për arsimin e mesëm profesional dhe trajnim, të cilët duhet të zëvendësojnë propozim-ligjet aktuale të vitit 1995 dhe 2007.

Ato i janë përcjellë Kuvendit dhe pritet të miratohen nga kjo përbërje parlamentare. Ministri Shaqiri u bëri thirrje deputetëve që t’i miratojnë ligjet e reja sepse ato ekzistuese, siç tha ai, nuk përputhen me realitetin.

“Në interes të përmirësimit të sistemit arsimor në vend dhe në interes të qytetarëve, apeloj që këto zgjidhje ligjore të miratohen sa më shpejt. Nuk pres politizimin e procesit sepse partitë politike janë ftuar, janë njoftuar dhe janë përfshirë në krijimin e përmbajtjes së tyre dhe nuk duhet të ketë dyshime nëse ato duhen”, tha Shaqiri, një ditë pas miratimit të propozim-ligjeve në një seancë qeverie.

Problemet në furnizimin e nxënësve me libra dhe tekste shkollore gjithashtu mbeten sfidë për autoritetet edhe në këtë gjysmë vjetor.

Komisioni Evropian në raportin e fundit për progresin e vendit, të publikuar në nëntor 2023, njësoj si në raportin e vitit 2022, ka theksuar në fushën e arsimit se miratimi i ligjeve kyçe në arsim po vonohet. KE theksoi se vendi duhet të përqendrohet veçanërisht në finalizimin dhe miratimin e ligjeve për arsimin e mesëm dhe për arsimin dhe aftësimin profesional, për krijimin dhe funksionalizimin e qendrave rajonale për arsimin dhe trajnimin profesional (qendrat AFP) dhe miratimin e Ligji për arsimin e të rriturve.

