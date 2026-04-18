Nxënësit në Bregun Perëndimor zhvillojnë mësimin në rrugë për shkak të mbylljes së rrugës nga izraelitët
Nxënësit palestinezë në fshatin Ummul Hayr në zonën Mesafir Yatta të Khalilit (Hebron), në Bregun Perëndimor jugor, u detyruan të vazhdonin shkollimin e tyre në rrugë pas një pushimi të gjatë, për shkak të bllokimit të një rruge nga kolonë izraelitë.
Afërsisht 55 nxënës nuk mundën të ndiqnin shkollën pasi izraelitët fanatikë bllokuan rrugën e përdorur nga nxënësit për të shkuar në shkollë në orët e mëngjesit.
Banorët e fshatit organizuan një protestë ulur për të kërkuar hapjen e rrugës dhe u raportua se ushtria izraelite ndërhyri, duke përdorur gaz lotsjellës dhe duke prekur drejtpërdrejt fëmijët.
– “Policia nuk ndërhyri”
Aktivisti dhe mësuesi palestinez, Tariq al-Hazzalin, për Anadolu tha se: “Uzurpatorët izraelitë bllokuan rrugën që nxënësit përdorin për të shkuar në shkollë. Ne informuam policinë, por ata nuk ndërhynë në asnjë mënyrë”.
Ai deklaroi se incidenti nuk ishte thjesht një mbyllje rruge, por një praktikë sistematike që pengon të drejtën e fëmijëve për arsim.
Hezzalin deklaroi se afërsisht 300 banorë jetojnë në fshat dhe 55 nxënës janë privuar nga arsimi, duke theksuar se represioni ndikon negativisht në jetën e përditshme.
– “U kthyem pas 40 ditësh, vetëm për ta gjetur rrugën përsëri të mbyllur”
Sera, një nxënëse e klasës së 6-të e detyruar të mësonte në rrugë, tha: “U zgjuam në mëngjes, u përgatitëm për të shkuar në shkollë, por e gjetëm rrugën të mbyllur. Izraelitët, të cilët po uzurpojnë tokat palestineze, e kishin bllokuar rrugën; nuk mund të shkonim në shkollë”.
Duke theksuar se ata u kthyen në shkollë pas një pushimi të gjatë, Sera tha: “Për rreth 40 ditë, ne ishim larg arsimit për shkak të luftës (SHBA/Izrael-Iran). Kur u kthyem, e gjetëm rrugën përsëri të mbyllur”.
– “Duam të jetojmë dhe të shkollohemi si fëmijët në mbarë botën”
Duke ndarë informacionin se “Ne organizuam një protestë ulur gjatë mbylljes së rrugës, por ushtria izraelite na hodhi gaz lotsjellës. Na u desh të uleshim dhe të studionim në rrugë”, tha Sera, “Duam të mësojmë, të jetojmë dhe të marrim arsim si fëmijët e tjerë në botë”.
– “E drejta për arsim po pengohet”
Banorët e fshatit deklaruan se sulmet dhe kufizimet e gjata ua kanë vështirësuar jetën dhe se shërbimet bazë si uji dhe energjia elektrike ndonjëherë ndërpriten.
Zyrtarët palestinezë deklarojnë se sulmet e kryera nga izraelitët që kanë pushtuar tokën palestineze në Bregun Perëndimor janë rritur kohët e fundit dhe se shkelje të ngjashme po ndodhin në shumë fshatra dhe vendbanime.
Thuhet se tensioni në rajon ndikon seriozisht në jetën e përditshme të civilëve palestinezë dhe veçanërisht në të drejtën e fëmijëve për arsim.
Që kur Izraeli nisi sulmin e tij në Rripin e Gazës në tetor 2023, ka pasur një rritje të konsiderueshme të sulmeve që synojnë palestinezët dhe pronën e tyre nga ushtarët izraelitë dhe izraelitët që kanë pushtuar tokën palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor.
Raportohet se që nga tetori i vitit 2023, 1.139 palestinezë janë vrarë, afërsisht 11.700 janë plagosur dhe gati 22.000 janë ndaluar në sulme në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.