Nxënësit gjermanë organizojnë protesta mbarëkombëtare kundër ligjit të ri për shërbimin ushtarak
Më shumë se 50 mijë nxënës gjermanë lëshuan mësimet në një protestë mbarëkombëtare kundër një ligji të ri për shërbimin ushtarak, transmeton Anadolu.
“Iniciativa për grevë shkollore kundër rekrutimit të detyrueshëm” organizoi demonstrata në afër 150 qytete, përfshirë Berlinin, Dyseldorfin, Frankfurtin, Hajdelbergun, Mynihun dhe Shtutgartin.
“Sot e bëmë të qartë. Lëvizja kundër rekrutimit të detyrueshëm do të vazhdojë dhe do të rritet”, tha Lisa Alexander, zëdhënëse e lëvizjes.
“Protestat do të vazhdojnë derisa të rrëzojmë Ligjin për Modernizimin e Shërbimit Ushtarak, futjen e rekrutimit të detyrueshëm dhe shërbime të tjera të detyrueshme”, shtoi ajo.
Nxënësit mbanin pankarta dhe banderola me slogane si “Ne nuk do të vdesim për luftërat tuaja”, “Larg duart nga e ardhmja jonë” dhe “Të pasurit duan luftë, rinia do të ardhmen”. Në pankarta gjithashtu shkruhej “Bëjeni paqen sërish madhështore” dhe “Ndaleni luftën në Lindjen e Mesme”.
Ligji, i cili hyri në fuqi në fillim të këtij viti, kërkon që të gjithë meshkujt që mbushin 18-vjeç të plotësojnë një pyetësor që vlerëson gjendjen e tyre fizike, kualifikimet dhe interesin për shërbimin ushtarak. Duke filluar nga mesi i vitit të ardhshëm, të gjithë 18-vjeçarët do të duhet të marrin pjesë në kontrolle mjekësore.
Teksa ligji ruan një sistem vullnetar, protestuesit argumentojnë se ai përfaqëson hapin e parë drejt rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Sipas tyre, regjistri i bazuar në pyetësor do ta bëjë më të lehtë rekrutimin e detyrueshëm në të ardhmen. Kërkesat e lëvizjes përfshijnë forcimin e mbrojtjes ligjore për refuzimin e shërbimit ushtarak për arsye ndërgjegjeje dhe detyrimin që shkollat t’u ofrojnë këshillim për këto të drejta të gjithë nxënësve që diplomojnë.
Ministria e Mbrojtjes synon të rrisë numrin e forcave nga 184 mijë trupa aktive në më shumë se 260 mijë deri në vitin 2035 për të përmbushur angazhimet ndaj NATO-s. Për këtë nevojiten rreth 20 mijë rekrutë për çdo vit, objektiv për të cilin shumë analistë thonë se do të jetë i vështirë të arrihet vetëm me një sistem vullnetar.
Nëse rekrutimi vullnetar rezulton i pamjaftueshëm, parlamenti do të duhet ta rishqyrtojë ligjin dhe mund të marrë në konsideratë rekrutimin sipas nevojës ose edhe shërbimin e detyrueshëm ushtarak.