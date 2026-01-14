Nxënësit e Gazës ndjekin shkollën me tenda pranë vijës së verdhë mes bombardimeve dhe zjarrit të tankeve
Një shkollë, e përbërë nga disa tenda në veri të Gazës, vazhdon të funksionojë vetëm 200 metra larg “vijës së verdhë”, duke ofruar arsim për qindra nxënës pavarësisht armiqësive të vazhdueshme dhe rreziqeve të sigurisë, raporton Anadolu.
Shkolla Arsimore Al-Shamal në Kampin e Refugjatëve Jabalia në Beit Lahiya mbetet e vetmja strukturë arsimore funksionale pranë vijës së demarkacionit në Rripin verior të Gazës. Administratorët e shkollës kanë refuzuar të evakuohen, duke i dhënë përparësi vazhdimësisë së arsimit për fëmijët palestinezë në zonën e prekur nga lufta.
Midis nxënësve është edhe 10-vjeçari Yameen Zinati, i cili u nxor i gjallë nga rrënojat pasi shtëpia e tij u shkatërrua nga sulmet izraelite. Tani që jeton në një tendë me nënën e tij, ai ecën çdo ditë në shkollë përmes rrënojave dhe zhurmës së shpërthimeve.
“Jam shumë i frikësuar gjatë rrugës për në shkollë për shkak të granatimeve, të shtënave me armë dhe sulmeve, por ende duhet të mësoj dhe të studioj shumë”, u shpreh Yameen.
Nëna e tij, Mona Al-Zinati, tha se e regjistroi atë në ditën e saj të parë në atë vend. “Nuk mund ta përballoj që ai të humbasë edhe një vit – ai duhet të studiojë personalisht dhe të ndjekë shkollën rregullisht”, tha ajo, duke vënë në dukje se djali i saj ka humbur tashmë afërsisht dy vjet arsim.
Drejtoresha e shkollës, Yara Abu Ghloua, tha se qendra u shërben më shumë se 400 nxënësve. “Nga pikëpamja e shkollës dhe besimit tonë si një komunitet lokal, qëllimi ynë është të edukojmë fëmijët tanë. Injoranca na çon në shkatërrim dhe rrënim, dhe detyra jonë është dija dhe edukimi”, tha ajo.
Abu Ghloua përshkroi kushte sfiduese, me nxënës të ulur në tokë në mot të ftohtë brenda tendave bazë. “Mund të dëgjosh zhurmën e armëve dhe tankeve. Kjo është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme”, tha ajo, duke shtuar se mësuesit mbeten në gatishmëri dhe përballen me situata të vështira kur ndodhin granatime të rënda.
Palestinezët thonë se forcat izraelite vazhdojnë sulmet në të gjithë Gazën në shkelje të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor me Hamasin. Marrëveshja përcaktoi një “vijë të verdhë” përgjatë brezit lindor të Gazës deri në kufirin izraelit, por Izraeli e ka zgjeruar kontrollin e tij përtej këtij demarkacioni nën pretekstin e krijimit të një zone tampon, duke u shtrirë në afërsisht 60 për qind të territorit, sipas burimeve palestineze.
Që nga fillimi i armiqësive më 8 tetor 2023, më shumë se 71.000 njerëz janë vrarë dhe mbi 171.000 janë plagosur, me rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të shkatërruar, sipas shifrave palestineze.
Sulmet izraelite kanë dëmtuar 95 për qind të shkollave në Gaza, me 668 ndërtesa shkollore të synuara drejtpërdrejt – gati 80 për qind e të gjitha shkollave, raportojnë autoritetet palestineze.