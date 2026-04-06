Nxënësit e “Cvetan Dimov” përfaqësojnë me sukses Shkupin në garën ndërkombëtare të robotikës në Turqi
MARKETING
Nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale “Cvetan Dimov” nga Shkupi, të organizuar në ekipin robotik “The Power of Skopje” (Team #11404), morën pjesë në garën prestigjioze FIRST Robotics Competition (FRC), e mbajtur në Turqi, duke përfaqësuar me dinjitet shkollën dhe vendin.
MARKETING
Në këtë kompeticion ndërkombëtar, ku morën pjesë 45 ekipe, ekipi nga Shkupi arriti të renditet në vendin e 26-të, një rezultat i konsideruar si sukses i rëndësishëm.
Arritja e tyre u mbështet edhe nga bashkëpunimi me Caracal Robotics, që nga themelimi i ekipit, duke u mundësuar nxënësve të fitojnë përvoja të vlefshme si në aspektin teknik, ashtu edhe në zhvillimin e aftësive sociale.
Me përkushtim, punë ekipore dhe entuziazëm, nxënësit dëshmuan potencial të madh në fushën e robotikës. Mësimdhënësit dhe pjesëmarrësit u përgëzuan për këtë arritje, ndërsa u inkurajuan të vazhdojnë me suksese të reja në të ardhmen.