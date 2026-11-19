Nvidia ndalon dërgimin e çipave të inteligjencës artificiale të miratuara nga SHBA-ja në Kinë
Nvidia ka ndaluar dërgimin e çipave të fuqishëm të inteligjencës artificiale në Kinë. Lajmin e njoftoi drejtori i përkohshëm ekzekutiv i saj, Colette Kress duke ngritur dyshime rreth të ardhmes së një marrëveshjeje të posaçme licencimi të negociuar nga Uashingtoni dhe Pekini.
Kress tha gjatë një takimi për të raportuar të ardhurat se prodhuesi amerikan i çipave shiti në Kinë produkte të qendrave të të dhënave të licencuara të gjeneratës Hopper me vlerë 2.4 miliardë dollarë në tremujorin që përfundoi më 25 tetor. Por ajo tha se nuk kishte plane aktuale për dërgesa të mëtejshme.
“Udhëzimet tona nuk përfshijnë asnjë produkt të licencuar të qendrës së të dhënave Hopper dhe ne nuk po dërgojmë më produkte të licencuara të qendrës së të dhënave Hopper në Kinë”, tha Kress.
Ajo nuk shpjegoi pse Nvidia kishte ndaluar dërgimin e procesorëve ose nëse ndalesa do të ishte e përhershme.
Familja Hopper përfshin H200, një procesor të fuqishëm që përdoret për të trajnuar dhe drejtuar modele të përparuara të inteligjencës artificiale.
SHBA-të futën kontrolle të eksportit të çipave në vitin 2022 dhe më pas shtrënguan aksesin e Kinës në to. Megjithatë, pas një samiti me Presidentin kinez Xi Jinping vitin e kaluar, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se do të lejonte shitjet e H200 për klientët e miratuar kinezë.
SHBA-të lehtësuan politikën e tyre të licencimit për H200 në janar, duke lejuar që aplikimet për eksport të shqyrtohen individualisht në varësi të kushteve të sigurisë.
Ky vendim erdhi pas muajsh lobimi nga Huang, i cili dha dorëheqjen pasi u përball me akuza se kishte lidhje jashtëmartesore me një spiune të dyshuar kinez dhe dy punonjës të Nvidia-s.
Çipat H200 prodhohen për Nvidia në Tajvan nga TSMC, prodhuesi më i madh i çipave me kontratë në botë. Dhe marrëveshja e eksportit me Kinën vendosi gjithashtu një tarifë prej 25% për çipat e pranueshëm të importuar në Shtetet e Bashkuara para dërgimit në Kinë.
Uashingtoni miratoi shitjet e H200 për 10 kompani kineze, përfshirë Alibaba, Tencent dhe pronari i TikTok, ByteDance, sipas raportimit të mëparshëm të Reuters.
Megjithatë, Pekini që atëherë ka kufizuar importet e H200, ndërsa kërkon të zvogëlojë varësinë e tij nga teknologjia amerikane, edhe pse kompanitë kineze përballen me kërkesën në rritje për fuqinë kompjuterike të inteligjencës artificiale. /Euronews.al