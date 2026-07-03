Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595

Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595

Numri i të vdekurve nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën veriore një javë më parë është rritur në 2.595, ndërsa 12.400 persona janë plagosur, tha të enjten Presidentja në detyrë Delcy Rodriguez, transmeton Anadolu.

“Shifrat që japim janë të sakta”, tha Rodriguez në një konferencë për shtyp.

Ajo tha se shifrat e azhurnuara pasuan një proces të detajuar verifikimi, duke shtuar se autoritetet verifikuan të dhënat e viktimave përpara se të publikonin numrin e fundit.

Ajo tha se pesë persona që fillimisht u regjistruan si të vdekur u gjetën më vonë të gjallë pasi autoritetet verifikuan identitetin e tyre përmes sistemit të subvencionuar të karburantit të bazuar në gjurmët e gishtave të Venezuelës.

“Nuk duam të japim shifra që nuk janë vërtetuar në mënyrë rigoroze”, tha Rodriguez.

Shifrat e azhurnuara pasojnë tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë që goditën në Venezuelën veriore më 24 qershor.

MARKETING

Të ngjajshme

Përplasjet në protestën para Parlamentit të Shqipërisë, arrestohen 19 persona, procedohen 12 të tjerë

Përplasjet në protestën para Parlamentit të Shqipërisë, arrestohen 19 persona, procedohen 12 të tjerë

Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin

ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin

Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë

Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë