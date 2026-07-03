Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595
Numri i të vdekurve nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën veriore një javë më parë është rritur në 2.595, ndërsa 12.400 persona janë plagosur, tha të enjten Presidentja në detyrë Delcy Rodriguez, transmeton Anadolu.
“Shifrat që japim janë të sakta”, tha Rodriguez në një konferencë për shtyp.
Ajo tha se shifrat e azhurnuara pasuan një proces të detajuar verifikimi, duke shtuar se autoritetet verifikuan të dhënat e viktimave përpara se të publikonin numrin e fundit.
Ajo tha se pesë persona që fillimisht u regjistruan si të vdekur u gjetën më vonë të gjallë pasi autoritetet verifikuan identitetin e tyre përmes sistemit të subvencionuar të karburantit të bazuar në gjurmët e gishtave të Venezuelës.
“Nuk duam të japim shifra që nuk janë vërtetuar në mënyrë rigoroze”, tha Rodriguez.
Shifrat e azhurnuara pasojnë tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë që goditën në Venezuelën veriore më 24 qershor.