Numri i viktimave nga përmbytjet në kufirin Nepal-Kinë rritet në 1.428, vazhdon kërkimi për 5.649 të zhdukur
Numri i viktimave nga përmbytjet shkatërruese të befasishme dhe rrëshqitjet e dheut përgjatë kufirit Nepal-Kinë u rrit të premten në 1.428, ndërsa kërkimi për 5.649 persona të zhdukur vazhdon më shumë se dy javë pas goditjes së fatkeqësisë në rajon, transmeton Anadolu.
Autoriteti Kombëtar i Nepalit për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë tha të enjten se numri i viktimave të konfirmuara në vend ishte rritur në 1.385, ndërsa 5.130 persona vijojnë të jenë të zhdukur.
Në anën kineze, numri i viktimave mbetet 43, ndërsa 519 persona janë të zhdukur në Rajonin Autonom të Xizangut në jugperëndim të vendit, i njohur gjithashtu si Tibet.
Në mesin e të zhdukurve janë 848 shtetas të huaj, përfshirë 587 në Nepal dhe 261 në Tibet.
Fatkeqësia ndodhi më 26 gusht, kur një akullnajë në malin Langtang Lirung të Nepalit u ça në një lartësi prej rreth 5.200 metrash.
Çarja shkaktoi një ortek akulli dhe shkëmbinjsh, i cili u shndërrua në një rrjedhë masive mbetjesh dhe përfshiu luginat përgjatë kufirit.
Ujërat e përmbytjeve dhe rrëshqitjet e dheut shkatërruan rrethet Rasuwa, Nuwakot, Dhading dhe Kavre në Nepal, si dhe luginën e Katmandusë.
Fatkeqësia varrosi gjithashtu pikën kufitare Gyirong në Xizang.