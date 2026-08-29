​Numri i të zhdukurve nga përmbytjet shkatërruese në Nepal dhe Kinë kalon 3,000

​Numri i të zhdukurve nga përmbytjet shkatërruese në Nepal dhe Kinë kalon 3,000

Përpjekjet e shpëtimit janë në ditën e tyre të katërt, por autoritetet nepaleze po paralajmërojnë se po përpiqen të përballojnë numrin e trupave në dekompozim të gjetur.

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Numri i të vdekurve: Të paktën 3,000 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve katastrofike në kufirin Nepal-Kinë, dhe priten më shumë shira këtë fundjavë në zonat e prekura nga përmbytjet, ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë. Më shumë se 600 persona janë vdekur në Nepal dhe shtatë në Kinë.

Kërkohet ndihmë: Ministri i Jashtëm i Nepalit thotë se u është drejtuar qeverive të huaja për ndihmë të specializuar dhe për frigoriferë – ndërsa autoritetet përpiqen të përballojnë numrin në rritje të trupave të gjetur. Zyrtarët po planifikojnë të varrosin mbetjet e paidentifikueshme në një varr masiv.

Në terren: Ekipet e CNN kanë parë shtëpi të shkatërruara në Nepal, ndërsa familjet kërkojnë me dëshpërim informacion. Mediat shtetërore kineze raportuan se nuk ka shenja të mbijetuarve në një pikëkalim kufitar që u përfshi nga vala e përmbytjeve.

 

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