Numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë rritet në 4.561

Numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë rritet në 4.561

Numri i të vdekurve nga dy tërmetet e njëpasnjëshme të muajit të kaluar në Venezuelë u rrit në 4.561, tha të hënën Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, transmeton Anadolu.

Rodriguez tha se si pasojë e tërmeteve janë plagosur gjithsej 16.740 persona.

Autoritetet kanë ndihmuar 128.324 familje dhe kanë ngritur 107 kampe të përkohshme që strehojnë 20.231 persona, ndërsa 17.907 të tjerë kanë mbetur pa strehim të përhershëm.

Tërmetet dëmtuan 856 ndërtesa, përfshirë 190 që u shembën, tha Rodriguez.

Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, dy tërmete me magnitudë 7,2 dhe 7,5 ballë goditën kombin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.

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